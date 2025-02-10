Посол заявил, что Си Цзиньпин приедет на празднование Дня Победы в Москве
Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение принять участие в праздновании 80-летия победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2025 года в Москве. Об этом заявил посол России в Китае Игорь Моргулов в эфире телеканала «Россия 24».
«В свою очередь, [Си Цзиньпинь] пригласил [президента России] Владимира Владимировича Путина в Китай на торжества, которые планируются в начале сентября», — отметил посол (цитата по ТАСС).
В середине января помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что наступивший 2025 год в России и Китае пройдет под знаком 80-летия победы в Великой Отечественной войне, победы над Японией и окончания Второй мировой войны. К такому решению пришли лидеры обеих стран во время разговора по видеосвязи, отметил тогда он.
В прошлом октябре Путин заявил, что страны СНГ в 2025 году совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне. В ноябре приглашение на празднование юбилея Победы в Москве принял премьер-министр Словакии Роберт Фицо. А в минувшем январе в пресс-службе бразильского президента Луиса Инасиу Лула да Силвы сообщили, что тот примет участие в праздничных мероприятиях 9 мая 2025 года в российской столице.
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