Президент Бразилии принял приглашение на празднование 80-летия Победы

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве, сообщает пресс-служба бразильского президента.

Он получил приглашение от своего российского коллеги Владимира Путина во время телефонного разговора.

«Президент Лула поблагодарил Россию за приглашение приехать в Москву на празднование 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне 9 мая и сообщил о своем намерении принять участие в мероприятии», — говорится в сообщении.

Пресс-служба Кремля о приглашении президента Бразилии не упоминала.

Телефонный разговор между главами государств состоялся в понедельник, 27 января. Они обсудили развитие дальнейшего двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также наметили будущие контакты.

Кроме этого, в связи с переходом председательства в БРИКС от России к Бразилии в 2025 году стороны затронули вопросы координации позиций по всей повестке деятельности организации. Также лидеры обсудили урегулирование конфликта на Украине.