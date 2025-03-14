Пашинян принял приглашение на празднование 80-летия Победы в Москве

Никол Пашинян (внизу слева) на параде Победы на Красной площади в Москве, 9 мая 2023 года (Фото: Администрация Президента России)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что приедет в Москву на 9 Мая для участия в праздновании 80-летия Победы, сообщил Кремль.

Принять участие в торжествах Пашиняна пригласил президент России Владимир Путин. Армянский премьер созвонился с ним и подтвердил, что принимает приглашение.

Во время телефонного разговора Пашинян и Путин также обсудили мирный договор между Арменией и Азербайджаном. Премьер Армении сообщил, что текст документа согласован и Ереван готов его подписать. Путин в ответ заметил, что Москва всегда выступала за нормализацию отношений между странами, обе они могут рассчитывать на содействие с российской стороны.

Ранее приглашение на празднование Дня Победы в Москве приняли председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

В сентябре 2024 года в Кремле заявили, что на юбилейный парад Победы в Москве не будут приглашены лидеры недружественных России стран.