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Пашинян принял приглашение на празднование 80-летия Победы в Москве

Пашинян принял приглашение Путина на празднование 80-летия Победы в Москве
Никол Пашинян (внизу слева) на параде Победы на Красной площади в Москве, 9 мая 2023&nbsp;года
Никол Пашинян (внизу слева) на параде Победы на Красной площади в Москве, 9 мая 2023 года (Фото: Администрация Президента России)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что приедет в Москву на 9 Мая для участия в праздновании 80-летия Победы, сообщил Кремль.

Принять участие в торжествах Пашиняна пригласил президент России Владимир Путин. Армянский премьер созвонился с ним и подтвердил, что принимает приглашение.

Во время телефонного разговора Пашинян и Путин также обсудили мирный договор между Арменией и Азербайджаном. Премьер Армении сообщил, что текст документа согласован и Ереван готов его подписать. Путин в ответ заметил, что Москва всегда выступала за нормализацию отношений между странами, обе они могут рассчитывать на содействие с российской стороны.

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Фото:Kevin Hagen / Getty Images

Ранее приглашение на празднование Дня Победы в Москве приняли председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

В сентябре 2024 года в Кремле заявили, что на юбилейный парад Победы в Москве не будут приглашены лидеры недружественных России стран.

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Никол Пашинян Владимир Путин День Победы Москва визит Армения телефонный разговор
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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