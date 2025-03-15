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Военная операция на Украине ,  
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Контрнаступление российской армии в Курской области. Карта

Российские военные за неделю освободили 28 населенных пунктов в Курской области
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Военная операция на Украине
Российские военные за неделю освободили в Курской области 28 населенных пунктов, в том числе Суджу — единственный город, который смогли занять ВСУ. Как идет контрнаступление в регионе — в инфографике РБК

14 марта Минобороны отчиталось о взятии Гончаровки, расположенной рядом с Суджей. Это село стало 28-м населенным пунктом Курской области, освобожденным от ВСУ за последнюю неделю.

Днем ранее российские военные заняли и саму Суджу. Это единственный город, который ВСУ смогли захватить в ходе нападения на Курскую область в августе 2024 года. Перед взятием Суджи российский Генштаб отчитывался, что освободить удалось 86% территории, занятой противником (более 1100 из 1268 кв. км).

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Фото:Алексей Белкин / Global Look Press

Как свидетельствуют данные Минобороны России, всего с сентября 2024 года были освобождены 53 населенных пункта Курской области.

Сейчас под контролем украинской армии остаются лишь несколько сел и деревень вблизи погранперехода и газоизмерительной станции «Суджа».

Также в прошлые выходные российские войска заняли первый почти за три года населенный пункт в Сумской области Украины — приграничный хутор Новенькое.

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Анастасия Сирина Анастасия Сирина
Курская область контрнаступление ВСУ ВС России Военная операция на Украине Суджа
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