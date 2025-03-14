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Военная операция на Украине ,  
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Из освобожденных пунктов в Курской области эвакуировали 209 человек

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Белкин / news.ru / ТАСС
Фото: Алексей Белкин / news.ru / ТАСС

Более 200 человек были эвакуированы из освобожденных населенных пунктов в Курской области с 12 марта, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

Он отметил, что всего эвакуированы 209 граждан. «Среди них — девять детей. 68 человек вывезены из Суджи, 74 — из Казачьей Локни, еще часть людей эвакуированы из Махновки, Мартыновки, Нижнемахово, Гончаровки, Гуево и других сел и деревень», — написал он.

По словам Хинштейна, 128 человек находятся в пунктах временного размещения, а остальных забрали родственники.

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В среду, 12 марта, начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что российские военные освободили 1,1 тыс. кв. км территорий, ранее оккупированных Украиной, что составляет 86% от площади Курской области, занятой после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в августе 2024 года. На следующий день Минобороны сообщило об освобождении Суджи, а также населенных пунктов Меловой и Подол.

Накануне официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что ведомство снимет с розыска более 150 жителей Суджанского района Курской области, они числились пропавшими без вести. «В настоящее время подготовлены документы на снятие с розыска 154 человек. Люди живы», — написала она.

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Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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