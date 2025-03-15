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Военная операция на Украине ,  
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Медведев предложил Британии засунуть идею о перемирии без условий в дыру

Медведев предложил Британии засунуть призыв к перемирию без условий в дыру
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Военная операция на Украине

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отверг призыв главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми к России согласиться на перемирие с Украиной без выдвижения своих условий.

Ранее Лэмми на саммите G7 в Канаде потребовал, чтобы Россия согласилась на прекращение огня на Украине «без каких-либо условий».

«С дипломатической точки зрения Британия и ее министр могут засунуть свою идею обратно в ту дыру, из которой она появилась», — написал Медведев в соцсети Х.

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После двухсторонних переговоров с США в Саудовской Аравии Украина заявила, что принимает американское предложение прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления, если на такой же шаг согласится Россия.

Позже российский президент Владимир Путин заявил, что «сама по себе идея перемирия правильная». «Мы за. Но есть нюансы», — сказал он. Reuters со ссылкой на два источника сообщал, что Россия передала США список требований к соглашению о перемирии с Украиной. Содержание требований не приводилось. По словам собеседников агентства, представители России и США в течение последних трех недель обсуждали условия Москвы по перемирию, они были «широкими и похожими на те, которые она ранее выдвигала Украине, США и НАТО». Требования включали отказ Украины от вступления в НАТО и от размещения иностранного контингента на своей территории, а также международное признание Крыма, республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей российскими регионами.

В начале марта британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Россия должна участвовать в переговорах по мирному урегулированию на Украине, но она не может диктовать условия безопасности. Он сказал, что «любая сделка должна подкрепляться силой», и выразил готовность обеспечить присутствие «сапог на земле» и «самолетов в воздухе».

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Дмитрий Медведев Украина перемирие МИД Великобритании
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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