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Военная операция на Украине ,  
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Стармер заявил, что Россия не может диктовать условия мира на Украине

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Военная операция на Украине
Россия не может диктовать условия гарантий безопасности в процессе урегулирования, но должна быть его участницей, сказал британский премьер. Он заявил о разработке мер по обеспечению будущего мира на Украине «коалицией желающих»
Кир Стармер
Кир Стармер (Фото: Toby Melville / Reuters)

Россия должна участвовать в переговорах по мирному урегулированию на Украине, но она не может диктовать условия безопасности, заявил британский премьер Кир Стармер по итогам встречи западных союзников Киева (без США) в Соединенном королевстве с участием президента Украины Владимира Зеленского.

«В конечном счете в соглашении должна будет участвовать Россия, конечно, должна, но мы не можем подходить к этому с точки зрения того, что Россия диктует условия любых гарантий безопасности еще до того, как мы придем к соглашению, иначе мы вообще не добьемся никакого прогресса», — сказал премьер-министр (цитата по YahooNews).

Стармер после саммита заявил, что «Великобритания, Франция и другие страны будут работать с Украиной над планом по прекращению боевых действий». Он сказал, что «любая сделка должна подкрепляться силой» и выразил готовность обеспечить присутствие «сапог на земле», и «самолетов в воздухе». По его словам, несколько стран выразили готовность присоединиться к обеспечению мира на Украине и назвал эту группу «коалицией желающих».

Также политик объявил, что Лондон выделит £1,6 млрд на закупку Украиной 5 тыс. ракет ПВО — средства пойдут на финансирование британского экспорта и позволят создать рабочие места в оборонном секторе Соединенного Королевства.

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Президент Владимир Путин говорил, что Россия готова вернуться к переговорам по украинскому урегулированию и никогда от диалога не отказывалась, контакты прекратили Киев и Европа.

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что у Путина и президента США Дональда Трампа есть «политическая воля» «выйти на процесс мирного урегулирования». Трамп, в свою очередь, заявлял, что сомневается в возможном нарушении Путиным обязательств по мирному соглашению. «Я знаю его уже давно, и я не верю, что он нарушит свое слово», — сказал американский президент.

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Кир Стармер Великобритания мирные переговоры Украина
Кир Стармер фото

Кир Стармер

политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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