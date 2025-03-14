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Военная операция на Украине ,  
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Хинштейн обратился к жителям приграничья в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Мирным жителям пока рано возвращаться на освобожденные территории в Курской области, заявил врио губернатора Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

За последние недели российские войска установили контроль, в том числе, над населенными пунктами Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Меловой и Подол, Замостье и Мирный, городом Суджа.

«Наши военные продолжают находить взрывоопасные устройства в домах обычных мирных граждан, во дворах, на улицах, а также в прилегающих полях и лесах, вокруг водоемов», — написал Хинштейн.

Украинские солдаты «продолжают забрасывать мирные населенные пункты кассетными боеприпасами и минами-лепестками» и «обстреливать из тяжелой артиллерии и РСЗО», предупредил глава региона.

Поэтому власти Курской области, по приказу Минобороны, с 15 марта временно закрыли въезд в 122 населенных пункта приграничья, «а также сельскохозяйственные и лесные угодья, прилегающие к ним, — в 6 приграничных районах области».

Граждане, которые нарушат запрет, не смогут претендовать на выплаты за ранение в случае увечий из-за атаки ВСУ или взрыва мин. «Также на выплаты не смогут претендовать и семьи таких граждан в случае их гибели», — уточнил Хинштейн.

Российские военные освободили в Курской области село рядом с Суджей
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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Контрнаступление российских войск в Курской области активизировалось в конце февраля - начале марта. За 26–27 февраля Минобороны отчиталось о взятии села, двух деревень и одного хутора. А за последнюю неделю, начиная с 8 марта, ведомство сообщило об освобождении 27 населенных пунктов.

Операция по освобождению занятых Вооруженными силами Украины (ВСУ) территорий Курской области вошла в завершающую стадию, доложило 13 марта командование группировкой войск «Север» президенту Владимиру Путину.

Группировка ВСУ в Курской области окружена, изолирована, идет ее планомерное уничтожение, сказал начальник Генерального штаба Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину.

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Александр Хинштейн Курская область освобождение
Александр Хинштейн фото

Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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