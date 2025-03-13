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Как идет контрнаступление российской армии в Курской области. Карта

Российские войска отбили у ВСУ город Суджу и еще два населенных пункта
Российские военные освободили Суджу — единственный город, который ВСУ заняли в ходе нападения на Курскую область в августе 2024 года. Как идет контрнаступление ВС России в регионе — в инфографике РБК
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Минобороны России объявило об освобождении города Суджи. Это единственный город, который ВСУ заняли в ходе нападения на Курскую область в августе 2024 года.

Также в Суджанском районе за последние сутки были заняты поселок Меловой и слобода Подол.

Контрнаступление российских войск в Курской области активизировалось в самом конце зимы. За 26–27 февраля Минобороны отчиталось о взятии села, двух деревень и одного хутора.

А за последнюю неделю, начиная с 8 марта, ведомство сообщило об освобождении 27 населенных пунктов.

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А общее число освобожденных с сентября 2024-го населенных пунктов Курской области достигло 52, свидетельствуют данные Минобороны.

Кроме того, в минувшие выходные российские войска заняли первый почти за три года населенный пункт в Сумской области Украины — приграничный хутор Новенькое.

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