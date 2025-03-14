МИД Британии призвал Россию прекратить огонь без каких-либо условий

Дэвид Лэмми (Фото: Saul Loeb / Reuters)

Россия должна согласиться на предложение о прекращении огня на Украине без каких-либо условий, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми на саммите «Большой семерки» (G7) в Канаде.

«Я думаю, что существует единство в том, что сейчас настало время для прекращения огня без каких-либо условий. Украина изложила свою позицию. Теперь Россия должна ее принять», — сказал министр (цитата по Daily Mail).

Он также отметил, что союзники Европы едины в том, что нельзя позволить президенту России Владимиру Путину «менять правила игры».

Ранее Reuters со ссылкой на проект совместного заявления государств объединения сообщил, что страны «Большой семерки» (G7) пригрозят ввести дополнительные санкции против России, если Москва не последует примеру Киева и не договорится о временном прекращении огня на Украине.

Идею временного прекращения огня выдвинули США и Украина по итогам переговоров, прошедших 11 марта в Джидде. Украина согласилась на этот шаг при условии аналогичных действий со стороны России. США в ответ на согласие Украины возобновили военную помощь Украине и обмен разведданными с ней.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва согласна с предложениями прекратить боевые действия на Украине, однако эта инициатива должна привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины кризиса. По его словам, переговоры о перемирии с Украиной будут зависеть от «ситуации на земле».