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Военная операция на Украине ,  
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МИД Британии призвал Россию прекратить огонь без каких-либо условий

Сюжет
Военная операция на Украине
Дэвид Лэмми
Дэвид Лэмми (Фото: Saul Loeb / Reuters)

Россия должна согласиться на предложение о прекращении огня на Украине без каких-либо условий, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми на саммите «Большой семерки» (G7) в Канаде.

«Я думаю, что существует единство в том, что сейчас настало время для прекращения огня без каких-либо условий. Украина изложила свою позицию. Теперь Россия должна ее принять», — сказал министр (цитата по Daily Mail).

Он также отметил, что союзники Европы едины в том, что нельзя позволить президенту России Владимиру Путину «менять правила игры».

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Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

Ранее Reuters со ссылкой на проект совместного заявления государств объединения сообщил, что страны «Большой семерки» (G7) пригрозят ввести дополнительные санкции против России, если Москва не последует примеру Киева и не договорится о временном прекращении огня на Украине.

Идею временного прекращения огня выдвинули США и Украина по итогам переговоров, прошедших 11 марта в Джидде. Украина согласилась на этот шаг при условии аналогичных действий со стороны России. США в ответ на согласие Украины возобновили военную помощь Украине и обмен разведданными с ней.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва согласна с предложениями прекратить боевые действия на Украине, однако эта инициатива должна привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины кризиса. По его словам, переговоры о перемирии с Украиной будут зависеть от «ситуации на земле».

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