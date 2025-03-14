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Военная операция на Украине ,  
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Лукашенко предрек поражение Зеленского на выборах президента Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Алина Смутко / Reuters)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что президент Украины Владимир Зеленский проиграет на следующих президентских выборах главы государства. Об этом он заявил в интервью ведущей программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» Ольге Скабеевой.

«Выборы — это дело внутреннее украинцев. Я бы не стал педалировать этот вопрос. И вы заметьте: Путин это обозначил, он не педалирует эту тему. Сейчас уже Трамп. Он понял, говорит: выборы, ты диктатор там без выборов и так далее и тому подобное. Не надо. Это просто усиливает поддержку Зеленского. Там же не дураки тоже в Украине. Ну чуть-чуть, но усиливает. Это не делает авторитета Соединенным Штатам Америки. Ну какое ваше дело, кто там будет президентом и как это будет происходить там, у нас, в России и так далее. Люди сами разберутся. Там же ясно, что Владимир Александрович, да, Володя, он не выиграет. Он не выиграет выборы. Зачем на это больное место давить? И за счет этого свой авторитет опускать», — сказал президент Белоруссии.

Зеленский сообщил, когда на Украине пройдут президентские выборы
Политика
Фото:Brendan Hoffman / Getty Images

В начале февраля Владимир Зеленский заявил, что выборы президента Украины состоятся только после окончания вооруженного конфликта с Россией. Украинский президент отмечал, что открыт «к любым выборам».

Впоследствии президент США Дональд Трамп назвал Зеленского «диктатором», отметив, что тот отказывается проводить в стране выборы, отметив, что президента Украины поддерживают только 4%. В свою очередь, Зеленский отметил, сославшись на данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), что ему доверяют 57% украинцев.

В конце февраля депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент со второй попытки принял постановление о поддержке демократии «в условиях агрессии Российской Федерации». Инициативу поддержали 268 депутатов, остальные 12 не голосовали.

В свою очередь, руководитель Центризбиркома Украины Олег Диденко допустил, что теоретически выборы в этом году возможны, но для этого требуются завершение боевых действий и отмена военного положения.

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Украина Владимир Зеленский выборы президента Александр Лукашенко
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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