Лукашенко предрек поражение Зеленского на выборах президента Украины

Владимир Зеленский (Фото: Алина Смутко / Reuters)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что президент Украины Владимир Зеленский проиграет на следующих президентских выборах главы государства. Об этом он заявил в интервью ведущей программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» Ольге Скабеевой.

«Выборы — это дело внутреннее украинцев. Я бы не стал педалировать этот вопрос. И вы заметьте: Путин это обозначил, он не педалирует эту тему. Сейчас уже Трамп. Он понял, говорит: выборы, ты диктатор там без выборов и так далее и тому подобное. Не надо. Это просто усиливает поддержку Зеленского. Там же не дураки тоже в Украине. Ну чуть-чуть, но усиливает. Это не делает авторитета Соединенным Штатам Америки. Ну какое ваше дело, кто там будет президентом и как это будет происходить там, у нас, в России и так далее. Люди сами разберутся. Там же ясно, что Владимир Александрович, да, Володя, он не выиграет. Он не выиграет выборы. Зачем на это больное место давить? И за счет этого свой авторитет опускать», — сказал президент Белоруссии.

В начале февраля Владимир Зеленский заявил, что выборы президента Украины состоятся только после окончания вооруженного конфликта с Россией. Украинский президент отмечал, что открыт «к любым выборам».

Впоследствии президент США Дональд Трамп назвал Зеленского «диктатором», отметив, что тот отказывается проводить в стране выборы, отметив, что президента Украины поддерживают только 4%. В свою очередь, Зеленский отметил, сославшись на данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), что ему доверяют 57% украинцев.



В конце февраля депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент со второй попытки принял постановление о поддержке демократии «в условиях агрессии Российской Федерации». Инициативу поддержали 268 депутатов, остальные 12 не голосовали.



В свою очередь, руководитель Центризбиркома Украины Олег Диденко допустил, что теоретически выборы в этом году возможны, но для этого требуются завершение боевых действий и отмена военного положения.