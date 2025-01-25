Пашинян назвал способ спасения армянской диаспоры

Пашинян рассказал, что из самой Армении эмигрируют меньше людей, чем из диаспоры — они не знают армянский язык, не соблюдают армянские традиции и не ассоциируют себя с армянским народом. Из-за этого есть риск потери диаспоры

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Из армянской диаспоры наблюдается «эмиграция», то есть армяне за границей перестают ассоциировать себя со своим народом, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с армянской общиной Швейцарии, передают «Новости-Армения».

Он отметил, что проблема эмиграции из Армении обсуждается часто, но тему «эмиграции из диаспоры» затрагивают меньше, при этом есть риск потери диаспоры.

«Человек, будучи армянином по происхождению, на армянском не говорит, на армянском не читает, не живет по армянским традициям — это эмиграция. И в какой-то момент «Х», даже сохранив свою фамилию, он не ассоциирует себя с армянской нацией. Это — эмиграция. Из Армении никогда не было настолько большой эмиграции, какая наблюдается сейчас из диаспоры», — сказал он. Премьер добавил, что для него было шоком, когда армянин, говоря о родине, имел в виду Ливан.

«Единственный вариант» спасти диаспору — это чтобы армяне в любой части мира воспринимали Армению как родину, подчеркнул Пашинян.

На конец 2023-го население Армении составило 2 млн 991 тыс. человек. Большая часть армян живут за пределами республики. Например, в России, по оценкам офиса главного уполномоченного по делам диаспоры Армении, проживают от 2,5 млн до 3 млн человек. Из официальных данных Росстата по Всероссийской переписи населения 2020 года следует, что число армян в России — 946 тыс. человек. Большое число армян, согласно данным офиса главного уполномоченного по делам диаспоры, проживают в США (1,6 млн человек) и Франции (около 650 тыс.). В Швейцарии, по информации офиса, живут примерно 7 тыс. армян.

В октябре прошлого года премьер-министр поделился, какие причины эмиграции из Армении ему назвали армяне, которых он встречал за рубежом.

«Выясняется: кто-то эмигрировал из-за прически, другой — из-за сережки в ухе, третий не любит хаш (это национальное блюдо — наваристый жирный суп, который долго вываривается на огне. — РБК), четвертый — кебаб и вытекающие отсюда другие последствия», — сообщил Пашинян.

Премьер отметил, что считает проблему эмиграции одной из главных для страны, но не изученной в «достаточной степени». Пашинян назвал среди других факторов, влияющих на отток населения, сложности с трудоустройством, несправедливость, связанную с невозможностью защитить свои права, и службу в армии.

«Мы, не замечая этих проблем, постоянно произносим тосты за потенциал диаспоры. Но почему они должны приехать? Кто променяет жизнь, скажем, в Брюсселе на жизнь в приграничном селе Мовсес?» — задался вопросом Пашинян.