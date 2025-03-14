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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Пашинян сообщил Путину об итогах переговоров по мирному договору с Баку

Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Никол Пашинян и Владимир Путин
Никол Пашинян и Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудил с президентом России Владимиром Путиным согласование мирного договора с Азербайджаном. Об этом сообщает пресс-служба армянского премьера.

«Премьер-министр проинформировал президента РФ о согласовании проекта текста Договора об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном и завершении переговоров по согласованию проекта текста», — сообщили в пресс-службе.

Главы государств также обсудили другие вопросы региональных и двусторонних отношений.

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Никол Пашинян

Накануне, 13 марта, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что Баку и Ереван завершили переговоры по тексту мирного соглашения. Он отметил, что армянская сторона приняла предложения Азербайджана о двух последних несогласованных пунктах соглашения.

В июле 2024 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что согласовано 80–90% текста мирного договора. По его словам, Армении, в частности, пришлось отказаться от своих оговорок и от всей терминологии по Нагорному Карабаху, что «открыло путь к нормализации».

В сентябре 2024 года Пашинян сообщил, что стороны «решили положить конец конфликту в нашем регионе и преобразовать нынешнюю динамику в сотрудничество во имя процветания, стабильности и мира». Однако тогда он подчеркнул, что в мире наблюдается «глобальный кризис безопасности», который подрывает сложившуюся многостороннюю систему.

Он настаивал на том, что ООН должна противостоять попыткам применения силы в межгосударственных отношениях, актам агрессии, грубым нарушениям прав человека и международного гуманитарного права.

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Армения Азербайджан Никол Пашинян Владимир Путин мирный договор
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
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