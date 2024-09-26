Пашинян назвал дедлайн для заключения мира с Азербайджаном

Армения хочет заключить мирный договор до саммита COP29 в ноябре, заявил Пашинян. О том же ранее говорил Алиев. В июле азербайджанский президент отмечал, что уже согласовано 80–90% текста мирного договора

Никол Пашинян (Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press)

Армения готова подписать с Азербайджаном мирное соглашение до намеченной в ноябре в Баку конференции ООН по климату 11–22 ноября, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках мероприятия «Лидерство ради мира», организованного Совбезом ООН.

«Я и правительство, возглавляемое мной, полны решимости положить конец конфликту в нашем регионе и преобразовать нынешнюю динамику в сотрудничество во имя процветания, стабильности и мира. Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном. Армянская сторона предложила подписать уже согласованные статьи мирного договора до COP29 в Баку, создав тем самым стимулирующую среду для продвижения мирного процесса», — сказал он.

Ожидается, что в климатической конференции ООН COP29 в Баку примут участие более 80 тыс. гостей, в том числе главы государств и правительств свыше 50 стран.

Вместе с тем Пашинян отметил, что в мире происходит «глобальный кризис безопасности», который подрывает сложившуюся многостороннюю систему. «Мы по-прежнему являемся свидетелями растущего числа конфликтов и кризисов, которые оказывают тяжелое воздействие на гражданское население, включая наиболее уязвимые категории», — указал политик.

Он подчеркнул, что именно ООН должна противостоять попыткам применения силы в межгосударственных отношениях, актам агрессии, грубым нарушениям прав человека и международного гуманитарного права.

О планах заключить мирный договор до конференции ООН по климату, которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября, ранее говорил и президент Азербайджана Ильхам Алиев. По словам Алиева, к этому времени можно подготовить проект документа, «договориться о базовых принципах, а затем уделить время деталям формулировок». Пашинян при этом отмечал, что в договоре надо зафиксировать «все согласованные на переговорных площадках принципы, и эти принципы публичные».

Азербайджан в рамках мирного плана настаивает на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности, делимитации и демаркации границ, а также на открытии существующих коммуникаций и строительстве новых. Армения также считает необходимым зафиксировать вопросы территориальной целостности, провести делимитацию границ на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, а также разблокировать региональные коммуникации. В июле Алиев говорил, что уже согласовано 80–90% текста мирного договора. По его словам, Армении, в частности, пришлось отказаться от своих оговорок и от всей терминологии по Нагорному Карабаху, что «открыло путь к нормализации».