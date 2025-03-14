Путин поблагодарил освободивших Суджу бойцов
Президент Владимир Путина поблагодарил российских военных, которые участвовали в освобождении города Суджа в Курской области. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Путин уточнил, что 12 марта ему доложили о том, что «завтра Суджа будет в наших руках».
«Я хочу поблагодарить всех наших бойцов, которые решили эту задачу», — сказал президент. Он также выразил уверенность, что Россия выполнит все планы в Курской области и других участках боевого соприкосновения.
Российские военные освободили Суджу накануне. По словам командира спецназа «Ахмат» генарал-лейтенанта Апти Алаудинова, этот город являлся центром обороны Вооруженных сил Украины в Курской области.
Суджа была одним из первых населенных пунктов, которые захватили украинские военные во время вторжения в Курскую область в начале августа 2024 года.
За день до освобождения Суджи Путин провел совещание в пункте управления группировки войск в Курской области. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов тогда доложил президенту, что в регионе удалось освободить 86% территории региона, которая была занята украинскими военными.
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