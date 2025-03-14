Лукашенко обсудил с Путиным военное сопровождение грузов на Балтике

Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным военное сопровождение грузов на Балтике

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали сопровождение грузов в Балтийском море военными кораблями. Об этом сам Лукашенко рассказал во время выступления в Совете Федерации. Трансляцию вел РБК.

Белорусский президент отметил, что обсуждение было вызвано «запугиваниями, что мы (западные страны. — РБК) тут будем арестовывать на Балтике эти грузы».

«Я говорю, ну что, Владимир Владимирович, остается — будем сопровождать военными кораблями. А как иначе?» — пересказал Лукашенко слова, которые тогда сказал Путину.

В феврале Politico со ссылкой на источники сообщило, что руководство Евросоюза разрабатывает юридические основания для масштабных захватов танкеров, используемых Россией для перевозки своей нефти по Балтийскому морю. По данным издания, одним из вариантов ЕС для реализации этих планов было обращение к международному праву, допускающему захват судов по экологическим или антипиратским мотивам.

За последний год в Балтийском море произошло несколько инцидентов, связанных с повреждениями подводных кабелей. В Кремле отвергли причастность России к этим авариям. МИД предупредил, что Москва даст жесткий ответ на любые помехи проходу ее судов через Балтийское море.