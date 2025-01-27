 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Швеция задержала судно, подозреваемое в повреждении подводного кабеля

26 января был поврежден подводный кабель в Балтийском море, который соединяет Швецию и Латвию. Это далеко не первый такой инцидент за последние месяцы, вину за некоторые из них пытались возложить на Россию
Фото: dpa / Global Look Press
Фото: dpa / Global Look Press

Швеция задержала судно, которое подозревается в повреждении подводного кабеля связи, соединяющего эту страну с Латвией через Балтийское море, говорится в сообщении шведской службы безопасности.

«В рамках предварительного расследования был проведен ряд мероприятий, в том числе задержано судно, подозреваемое в совершении диверсии», — сказано в сообщении. Какое именно судно задержано, не уточняется.

Преступление классифицировано как «тяжкая диверсия».

В ВМС Латвии рассказали, какое судно было на месте повреждения кабеля
Политика

26 января «Латвийский государственный радиотелевизионный центр» (LVRTC) сообщил, что зафиксировал перебои в передаче данных и предоставлении услуг потребителям на участке кабеля между латвийским городом Вентспилс и шведским островом Готланд, в связи с чем предположили, что кабель «существенно поврежден». Трафик перенаправили по другим кабелям.

Латвийские ВМС сообщили, что обнаружили на месте повреждения подводного кабеля сухогруз, следующий в Россию под флагом Мальты из алжирского порта Беджая. Однако военные уточнили, что ничего подозрительного на борту, а также повреждения якоря судна обнаружено не было.

За последние месяцы в Балтийском море были повреждены несколько подводных кабелей. Вину за некоторые инциденты возлагали на Россию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что «остаточно абсурдно, не имея никаких оснований», обвинять Москву в каких-либо диверсиях.

Читайте РБК в Telegram.

Как Лукашенко подготовил Белоруссию к президентским выборам

Топ самых богатых людей в администрации Дональда Трампа. Инфографика

Экс-депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство

Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

Патрики: кто создавал модный гастрокластер и какое у него будущее

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Эксперты выявили ценовой парадокс арендуемого студентами жилья в Москве

Джокович допустил, что сыграл свой последний Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Швеция Латвия кабель Балтийское море
Материалы по теме
Посольство России сочло несостоятельными слова Лондона об угрозах кабелям
Политика
Разведки США и Европы не нашли «российского следа» в обрывах кабелей
Политика
Финская таможня не стала заводить дело против повредившего кабель судна
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 103,19 (-0,47) Инвестиции, 24 янв, 18:56 Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 98,26 (-0,83) Инвестиции, 24 янв, 18:56
Лукашенко в седьмой раз победил на выборах президента БелоруссииПолитика, 02:35
Швеция задержала судно, подозреваемое в повреждении подводного кабеляОбщество, 02:19
В трех регионах России сообщили об атаках украинских беспилотниковПолитика, 02:04
Ouest-France назвала рекордным доход США из-за конфликта на УкраинеПолитика, 01:48
Колумбия выделила самолет президента для мигрантов после санкций ТрампаПолитика, 01:31
Бастрыкин поручил завести дело из-за банды подростков в КраснодареОбщество, 01:10
В Греции ж/д ветку закрыли на пять дней для перевозки техники НАТОПолитика, 00:55
Скидка 55% на подписку РБК Pro
Успейте оформить годовой доступ до 29 января
Купить со скидкой
В ВМС Латвии рассказали, какое судно было на месте повреждения кабеляПолитика, 00:39
Посол Индии ответил на вопрос о покупке нефти с танкеров «теневого флота»Политика, 00:23
В военной операции погиб хранитель старейшей в Курской области мельницыОбщество, 00:10
Чечня отправит в зону военной операции бронированные китайские пикапыПолитика, 26 янв, 23:41
Российская Team Spirit выиграла турнир по Counter-Strike 2 в ДанииСпорт, 26 янв, 23:23
Зеленский отправил командира сухопутных войск на «жесткое» направлениеПолитика, 26 янв, 23:04
В Сочи задержали 20 человек, устроивших беспорядки из-за отмены концертаОбщество, 26 янв, 22:54