Швеция задержала судно, подозреваемое в повреждении подводного кабеля
Швеция задержала судно, которое подозревается в повреждении подводного кабеля связи, соединяющего эту страну с Латвией через Балтийское море, говорится в сообщении шведской службы безопасности.
«В рамках предварительного расследования был проведен ряд мероприятий, в том числе задержано судно, подозреваемое в совершении диверсии», — сказано в сообщении. Какое именно судно задержано, не уточняется.
Преступление классифицировано как «тяжкая диверсия».
26 января «Латвийский государственный радиотелевизионный центр» (LVRTC) сообщил, что зафиксировал перебои в передаче данных и предоставлении услуг потребителям на участке кабеля между латвийским городом Вентспилс и шведским островом Готланд, в связи с чем предположили, что кабель «существенно поврежден». Трафик перенаправили по другим кабелям.
Латвийские ВМС сообщили, что обнаружили на месте повреждения подводного кабеля сухогруз, следующий в Россию под флагом Мальты из алжирского порта Беджая. Однако военные уточнили, что ничего подозрительного на борту, а также повреждения якоря судна обнаружено не было.
За последние месяцы в Балтийском море были повреждены несколько подводных кабелей. Вину за некоторые инциденты возлагали на Россию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что «остаточно абсурдно, не имея никаких оснований», обвинять Москву в каких-либо диверсиях.
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