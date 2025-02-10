ЕС задумал захватывать танкеры с российский нефтью

Российские нефтетанкеры в Балтике могут брать под контроль по экологическим или антипиратским основаниям. Эксперты считают это «невероятно рискованным» и сулят хаос, а Россия грозила дать жесткий ответ на помехи судоходству

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Руководство Евросоюза разрабатывает юридические основания для масштабных захватов танкеров, используемых Россией для перевозки своей нефти по Балтийскому морю, пишет Politico со ссылкой на источники.

Изучается несколько вариантов для реализации этих планов, среди них — обращение к нормам международного права, допускающего захват судов по экологическим или антипиратским мотивам. Либо же меры могут быть не общеевропейскими, тогда страны ЕС будут действовать самостоятельно, опираясь на национальные законы. К примеру, пояснили источники, Эстония и Финляндия могли бы требовать от судов сотрудничать с ограниченным списком страховщиков, чтобы задерживать нарушивших это предписание.

Каждый танкер с российской нефтью остановить не получится, но в этом нет необходимости, рассказал собеседник издания: «Даже если мы просто замедлим движение судов, это навредит России. Каждый день стоит дорого: учитывая состояние российской экономики <...>, все имеет значение».

Примерно половина российской нефти, попадающей под международные санкции, экспортируется через Финский залив, обратил внимание эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна в беседе с изданием. Он упомянул случаи обрывов подводных кабелей в Балтийском море и экологические угрозы, связанные с прохождением старых танкеров. «Теперь вопрос в том, что мы можем сделать с этими судами. Мы не можем блокировать все море, но можем усилить контроль. Здесь много возможностей», — рассказал он.

Реализация этих планов будет непростой, предупреждают опрошенные Politico эксперты и юристы по морскому праву. Они предрекли ответные юридические меры со стороны России, высокие финансовые траты, обременительную логистику. Использование национальных законов для ареста судов будет «невероятно рискованной» инициативой, считает главный юрист International Maritime Group Айзек Херст. Он ожидает оспаривания этих действий в судах и выплатах на «десятки миллионов», а «с политической точки зрения это [будет] просто хаос».

«Прибрежные государства должны соблюдать принцип свободы судоходства в соответствии с международным правом», — отметил в беседе с Politico высокопоставленный сотрудник латвийской разведки.

Россия даст жесткий ответ на любые помехи проходу ее судов через Балтийское море, предупреждает МИД. Ведомство напомнило, что порядок прохода судов через датские проливы (находятся на пути следования из Балтийского моря в Северное) регламентируется Копенгагенским трактатом 1857 года; кроме того, существуют положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, в соответствии с которыми все суда имеют право на беспрепятственный и безопасный проход через балтийские проливы. Обвинения в диверсиях на объектах подземной инфраструктуры или экологических угрозах Москва отрицает.