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Война санкций ,  
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Балтийские страны вышли из энергокольца БРЭЛЛ с Россией и Белоруссией

Минэнерго: балтийские страны вышли из энергокольца БРЭЛЛ с Россией и Белоруссией
Сюжет
Война санкций

Энергосистема Калининградской области 8 февраля начала работать в автономном режиме после выхода балтийских стран из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия), сообщает пресс-служба российского Минэнерго.

«Ежегодные комплексные испытания работы энергосистемы региона в автономном режиме, проводившиеся в течение 5 лет, подтвердили техническую готовность энергооборудования к автономной работе», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что суммарная мощность калининградских электростанций составляет 1,88 ГВт. По данным Минэнерго, это в два раза превышает пиковое энергопотребление региона и позволяет в любых обстоятельствах обеспечить энергоснабжение жителей области.

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Фото:Виталий Невар / ТАСС

Эстония, Латвия и Литва решили отключиться от БРЭЛЛ и передали соответствующее уведомление России и Белоруссии летом 2024 года. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин тогда заявил РБК, что Россия давно была готова к этому.

В связи с выходом из БРЭЛЛ и подготовкой к переходу к системам континентальной Европы власти Эстонии посоветовали гражданам запастись едой, литрами воды, лекарствами, альтернативными светильниками и настольными играми.

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Теги
Калининградская область Минэнерго энергосистема Эстония Литва Латвия Россия Белоруссия
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