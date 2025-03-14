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Политика ,  
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Представители России, Китая и Ирана обсудили два вопроса

Представители России, Китая и Ирана обсудили отмену санкций и ядерную проблему
Ма Чжаосюй
Ма Чжаосюй (Фото: Li Muzi / XinHua)

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, замминистра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади и замглавы Министерства иностранных дел Ма Чжаосюй на переговорах в Пекине, посвященных ядерной программе Тегерана, подчеркнули необходимость отмены всех незаконных международных санкций. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Китай, Россия и Иран провели углубленный обмен мнениями по вопросам ядерной проблемы и отмены санкций», — заявил Чжаосюй.

МИД Ирана сообщил о консультациях с Россией и Китаем по ядерной программе
Политика
Фото:IIPA / Getty Images

Как сообщили в заявлении МИД КНР, переговоры представителей трех стран посвящены ключевым аспектам иранской ядерной программы и возможным шагам по ее восстановлению.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан в 2015 году, предусматривая ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие международных санкций. Однако в 2018 году США вышли из соглашения и ввели новые санкции, после чего Тегеран постепенно сократил свои обязательства.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова содействовать мирному урегулированию ситуации. Между тем 7 марта президент США Дональд Трамп сообщил о направлении Тегерану предложения о переговорах, однако верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи дал понять, что не намерен вести диалог на навязанных условиях.

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