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Политика ,  
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МИД Ирана сообщил о консультациях с Россией и Китаем по ядерной программе

Глава МИД Ирана сообщил о консультациях с Россией и Китаем по ядерной программе
Фото: IIPA / Getty Images
Фото: IIPA / Getty Images

Иран проводит консультации по ядерной программе с Россией и Китаем, а также странами «евротройки» — Великобританией, Германией и Францией. Об этом сообщил в соцсети Х иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи.

«Цель состоит в том, чтобы изучить пути укрепления доверия и прозрачности в отношении нашей ядерной энергетической программы в обмен на отмену незаконных санкций», — написал он.

Министр отметил, что консультации идут «на равноправной основе и при взаимном уважении». Аракчи подчеркнул, что ядерная программа Ирана всегда была и будет «исключительно мирной», а понятие «потенциальная милитаризация» «в принципе не существует».

«Мы не будем вести переговоры под давлением и запугиванием», — добавил глава иранского МИДа.

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Фото:IIPA / Getty Images

7 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что направил руководству Ирана письмо с предложением о переговорах из-за опасений в связи с наличием ядерного оружия у страны. В тот же день он написал, что скоро наступит «интересное время» в отношениях с Ираном, и отметил, что Вашингтон не может «позволить им иметь ядерное оружие». В начале февраля Трамп говорил о шансе на заключение новой ядерной сделки с Ираном.

Иранский президент Масуд Пезешкиан ранее отмечал, что считает необходимым вести переговоры с США, однако против этого выступает верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи — и президент не может перечить его воле.

Иранская ядерная сделка, или Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) — документ, согласно которому Иран в обмен на отмену международных санкций ограничивает свою ядерную программу, исключая создание ядерного оружия. Его подписали в Вене летом 2015 года — Иран с одной стороны и страны Е3, а также Китай, Россия и США с другой. В 2018 году Трамп во время своего первого президентского срока заявил о выходе Соединенных Штатов из СВПД и введении против Ирана дополнительных санкций. Тегеран еще год соблюдал свои обязательства по соглашению, а в 2019-м заявил об их приостановке. При администрации Джо Байдена шли контакты о восстановлении соглашения, однако сделать это так и не удалось.

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