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Политика ,  
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В Пекине пройдут переговоры России, Китая и Ирана по ядерной программе

Виды Пекина&nbsp;
Виды Пекина  (Фото: Deng Hua / XinHua / Global Look Press)

В Пекине 14 марта состоятся переговоры с участием представителей Ирана, России и Китая, посвященные ядерной программе Тегерана. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Китая.

«Три стороны обменяются мнениями об иранской ядерной программе и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», — говорится в заявлении.

В переговорах примут участие замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, замминистра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади и замминистра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 марта заявил о намерении России делать все, что от нее зависит, чтобы способствовать мирному урегулированию ситуации, сложившейся вокруг иранской ядерной программы.

Ранее, 7 марта, американский президент Дональд Трамп заявил, что направил руководству Ирана письмо с предложением о переговорах из-за опасений в связи с наличием ядерного оружия у республики. На следующий день верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи без упоминания конкретных стран и политиков сказал, что не пойдет на переговоры с теми, кто навязывает их для того, чтобы удовлетворить собственные интересы.

Иранская ядерная сделка, или Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), — документ, согласно которому Иран в обмен на отмену международных санкций ограничивает свою ядерную программу, исключая создание ядерного оружия.

Его подписали в Вене летом 2015 года — Иран с одной стороны и Китай, Россия и США, Великобритания, Франция, Германия. В 2018 году президент США Дональд Трамп во время своего первого президентского срока заявил о выходе Соединенных Штатов из СВПД и введении против Ирана дополнительных санкций.

Тегеран еще год соблюдал свои обязательства по соглашению, а в 2019 году заявил об их приостановке. При администрации следующего президента США Джо Байдена шли контакты о восстановлении соглашения, однако сделать это так и не удалось.

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Иранская ядерная программа Иран Пекин Китай Россия МИД Сергей Рябков
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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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Али Хаменеи

Верховный лидер Ирана
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