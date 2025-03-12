В Пекине пройдут переговоры России, Китая и Ирана по ядерной программе
В Пекине 14 марта состоятся переговоры с участием представителей Ирана, России и Китая, посвященные ядерной программе Тегерана. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Китая.
«Три стороны обменяются мнениями об иранской ядерной программе и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», — говорится в заявлении.
В переговорах примут участие замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, замминистра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади и замминистра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 марта заявил о намерении России делать все, что от нее зависит, чтобы способствовать мирному урегулированию ситуации, сложившейся вокруг иранской ядерной программы.
Ранее, 7 марта, американский президент Дональд Трамп заявил, что направил руководству Ирана письмо с предложением о переговорах из-за опасений в связи с наличием ядерного оружия у республики. На следующий день верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи без упоминания конкретных стран и политиков сказал, что не пойдет на переговоры с теми, кто навязывает их для того, чтобы удовлетворить собственные интересы.
Иранская ядерная сделка, или Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), — документ, согласно которому Иран в обмен на отмену международных санкций ограничивает свою ядерную программу, исключая создание ядерного оружия.
Его подписали в Вене летом 2015 года — Иран с одной стороны и Китай, Россия и США, Великобритания, Франция, Германия. В 2018 году президент США Дональд Трамп во время своего первого президентского срока заявил о выходе Соединенных Штатов из СВПД и введении против Ирана дополнительных санкций.
Тегеран еще год соблюдал свои обязательства по соглашению, а в 2019 году заявил об их приостановке. При администрации следующего президента США Джо Байдена шли контакты о восстановлении соглашения, однако сделать это так и не удалось.
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