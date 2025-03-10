Песков заявил о предстоящих «очень напряженных» контактах с Ираном

Али Хаменеи (Фото: Majid Saeedi / Getty Images)

Россия продолжит делать все, что от нее зависит, чтобы способствовать мирному урегулированию ситуации, сложившейся вокруг иранской ядерной программы, несмотря на сложность предстоящих переговоров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передал корреспондент РБК,

На выходных верховный лидер Ирана Али Хаминеи отверг предложение, содержавшееся в письме президента США Дональда Трампа о переговорах вокруг иранской ядерной программы, сказав, что Иран не начнет переговоры под давлением США.

«Иран — это суверенная страна и самостоятельно формулирует позицию по основным внешнеполитическим вопросам. Ясно, что предстоят очень напряженные контакты <...> мы продолжим делать все, <...> чтобы вывести этот процесс урегулирования проблемы иранского ядерного досье в мирное русло», — сказал Песков.

Так он ответил на вопросы, как Кремль видит ситуацию вокруг урегулирования иранской ядерной программы и консультировался ли Иран с Москвой до или после решения ответа Трампу.

Песков также подчеркнул, что Иран ожидает конструктивных переговоров, которые должны быть основаны на взаимном уважении.

Ранее иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи сообщил, что Иран проводит консультации по ядерной программе с Россией и Китаем, а также странами «евротройки» — Великобританией, Германией и Францией. Министр отметил, что консультации идут «на равноправной основе и при взаимном уважении». Аракчи подчеркнул, что ядерная программа Ирана всегда была и будет «исключительно мирной», а понятие «потенциальная милитаризация» «в принципе не существует».

Перед этим, Хаменени отверг предложения, которые Трамп направил Ирану 7 марта, о переговорах. В тот же день он написал, что скоро наступит «интересное время» в отношениях с Ираном, и отметил, что Вашингтон не может «позволить им иметь ядерное оружие». В начале февраля Трамп говорил о шансе на заключение новой ядерной сделки с Ираном.

Иранский президент Масуд Пезешкиан ранее отмечал, что считает необходимым вести переговоры с США, однако против этого выступает верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи — и президент не может перечить его воле.