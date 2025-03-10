 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Песков заявил о предстоящих «очень напряженных» контактах с Ираном

Али Хаменеи
Али Хаменеи (Фото: Majid Saeedi / Getty Images)

Россия продолжит делать все, что от нее зависит, чтобы способствовать мирному урегулированию ситуации, сложившейся вокруг иранской ядерной программы, несмотря на сложность предстоящих переговоров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передал корреспондент РБК,

На выходных верховный лидер Ирана Али Хаминеи отверг предложение, содержавшееся в письме президента США Дональда Трампа о переговорах вокруг иранской ядерной программы, сказав, что Иран не начнет переговоры под давлением США.

«Иран — это суверенная страна и самостоятельно формулирует позицию по основным внешнеполитическим вопросам. Ясно, что предстоят очень напряженные контакты <...> мы продолжим делать все, <...> чтобы вывести этот процесс урегулирования проблемы иранского ядерного досье в мирное русло», — сказал Песков.

Так он ответил на вопросы, как Кремль видит ситуацию вокруг урегулирования иранской ядерной программы и консультировался ли Иран с Москвой до или после решения ответа Трампу.

Песков также подчеркнул, что Иран ожидает конструктивных переговоров, которые должны быть основаны на взаимном уважении.

МИД Ирана сообщил о консультациях с Россией и Китаем по ядерной программе
Политика
Фото:IIPA / Getty Images

Ранее иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи сообщил, что Иран проводит консультации по ядерной программе с Россией и Китаем, а также странами «евротройки» — Великобританией, Германией и Францией. Министр отметил, что консультации идут «на равноправной основе и при взаимном уважении». Аракчи подчеркнул, что ядерная программа Ирана всегда была и будет «исключительно мирной», а понятие «потенциальная милитаризация» «в принципе не существует».

Перед этим, Хаменени отверг предложения, которые Трамп направил Ирану 7 марта, о переговорах. В тот же день он написал, что скоро наступит «интересное время» в отношениях с Ираном, и отметил, что Вашингтон не может «позволить им иметь ядерное оружие». В начале февраля Трамп говорил о шансе на заключение новой ядерной сделки с Ираном.

Иранский президент Масуд Пезешкиан ранее отмечал, что считает необходимым вести переговоры с США, однако против этого выступает верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи — и президент не может перечить его воле.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Иран ядерная сделка Дмитрий Песков
Материалы по теме
МИД Ирана сообщил о консультациях с Россией и Китаем по ядерной программе
Политика
В Иране начались учения России, Ирана и Китая «Морской пояс»
Политика
Иран отказался обсуждать сворачивание ядерной программы страны
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 96,86 (+0,26) Инвестиции, 07 мар, 17:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 89,14 (-0,44) Инвестиции, 07 мар, 17:33
Одна из худших недель для биткоина и Ethereum за 3 года. Что произошлоКрипто, 14:56
Inventorus и АО «Оператор ТМиК» подписали соглашение о сотрудничествеПресс-релиз, 14:46
В Екатеринбурге мужчина избил двух студентов и устроил стрельбуОбщество, 14:42
IBU заявил о возможности позднего допуска на Олимпиаду-2026 по wild cardСпорт, 14:37
Новое приложение Россельхозбанка «Учет надоев» исчезло из AppStoreПолитика, 14:36
Умер актер из «Гарри Поттера» Саймон Фишер-БеккерОбщество, 14:33
МВД рекомендовало россиянам обновить Telegram ради новой функцииТехнологии и медиа, 14:32
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Росреестр допустил возможность продления гаражной амнистииНедвижимость, 14:26
Хинштейн ответил на жалобу об отказе помочь бойцам «Ахмата» под СуджейПолитика, 14:25
Эксперты оценили данные о падении производства водки в РоссииВино, 14:22
В Сирии объявили об окончании операции против «остатков режима Асада»Политика, 14:18
Умерла заслуженная артистка России Татьяна ГовороваОбщество, 14:11
Сборная Норвегии потеряла спонсора после признания в читерствеСпорт, 14:10
Песков заявил о предстоящих «очень напряженных» контактах с ИраномПолитика, 14:09