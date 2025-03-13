Путин поблагодарил Трампа за усилия по урегулированию на Украине

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Президент России Владимир Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за то, что тот уделяет много внимания урегулированию ситуации на Украине. Слова благодарности российский лидер сказал на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров, трансляцию вел РБК.

«Что касается готовности Украины к прекращению огня, я сейчас скажу, конечно, как я это оцениваю. Но хотел бы начать со слов благодарности президенту США господину Трампу за то, что он уделяет урегулированию на Украине столько много внимания», — заявил Путин, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Президент отметил, что урегулированию на Украине уделяют время также руководители Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. «Мы всем им за это благодарны», — отметил Путин, назвав их миссию благородной, поскольку она ведет к прекращению боевых действий и человеческих потерь.

Россия согласна с предложением прекратить боевые действия на Украине, но оно должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины кризиса, продолжил политик, говоря о перемирии.

Предложение о перемирии также неизбежно вызывает ряд вопросов, отметил Путин. В числе тем, которые нужно обсудить, он в частности упомянул ситуацию с украинской армией в Курской области. Как отметил глава государства, в условиях российского наступления «для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток». Россия поддерживает идею о прекращении огня, однако нужно решить, что делать с остающимися в регионе украинскими войсками, заключил президент.