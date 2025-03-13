Путин поблагодарил Трампа за усилия по урегулированию на Украине
Президент России Владимир Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за то, что тот уделяет много внимания урегулированию ситуации на Украине. Слова благодарности российский лидер сказал на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров, трансляцию вел РБК.
«Что касается готовности Украины к прекращению огня, я сейчас скажу, конечно, как я это оцениваю. Но хотел бы начать со слов благодарности президенту США господину Трампу за то, что он уделяет урегулированию на Украине столько много внимания», — заявил Путин, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Президент отметил, что урегулированию на Украине уделяют время также руководители Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. «Мы всем им за это благодарны», — отметил Путин, назвав их миссию благородной, поскольку она ведет к прекращению боевых действий и человеческих потерь.
Россия согласна с предложением прекратить боевые действия на Украине, но оно должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины кризиса, продолжил политик, говоря о перемирии.
Предложение о перемирии также неизбежно вызывает ряд вопросов, отметил Путин. В числе тем, которые нужно обсудить, он в частности упомянул ситуацию с украинской армией в Курской области. Как отметил глава государства, в условиях российского наступления «для украинской стороны очень хорошо было бы добиться перемирия хотя бы на 30 суток». Россия поддерживает идею о прекращении огня, однако нужно решить, что делать с остающимися в регионе украинскими войсками, заключил президент.
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