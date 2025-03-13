Путин и Лукашенко подписали совместное заявление по итогам переговоров
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали совместное заявление по итогам состоявшихся переговоров. Трансляцию мероприятия вел РБК.
«Беларусь и Россия продолжат поступательно наращивать двустороннее торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, в том числе взаимодействие в сферах промышленной кооперации и инфраструктурного строительства», — говорится в заявлении.
В документе также говорится о важности расширения гуманитарных связей и сотрудничества, особом значении совместных усилий по патриотическому воспитанию молодежи, а также по борьбе с героизацией нацизма и фальсификацией истории.
Путин и Лукашенко подписали также протокол о внесении изменений в российско-белорусский договор о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года. Протоколом закрепляется право граждан России и Белоруссии, постоянно проживающих на территории другого государства, избираться и быть избранными в органы местного самоуправления.
Также президенты России и Белоруссии подписали соглашения о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности и по обеспечению равных прав потребителей.
Кроме того, было подписано соглашение между Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии России и Государственным комитетом по имуществу Белоруссии о сотрудничестве в области обмена информацией в целях развития Геопортала инфраструктуры пространственных данных государств — участников СНГ.
Сегодня днем Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это первый визит президента Белоруссии после его переизбрания в январе 2025 года. Пресс-служба Кремля перед визитом Лукашенко сообщила, что президенты двух стран подпишут ряд документов.
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