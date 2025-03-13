Путин и Лукашенко подписали совместное заявление по итогам переговоров

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали совместное заявление по итогам состоявшихся переговоров. Трансляцию мероприятия вел РБК.



«Беларусь и Россия продолжат поступательно наращивать двустороннее торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, в том числе взаимодействие в сферах промышленной кооперации и инфраструктурного строительства», — говорится в заявлении.



В документе также говорится о важности расширения гуманитарных связей и сотрудничества, особом значении совместных усилий по патриотическому воспитанию молодежи, а также по борьбе с героизацией нацизма и фальсификацией истории.



Путин и Лукашенко подписали также протокол о внесении изменений в российско-белорусский договор о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года. Протоколом закрепляется право граждан России и Белоруссии, постоянно проживающих на территории другого государства, избираться и быть избранными в органы местного самоуправления.



Также президенты России и Белоруссии подписали соглашения о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности и по обеспечению равных прав потребителей.



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