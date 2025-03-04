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Политика ,  
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Лукашенко подписал закон о ратификации договора с Россией о безопасности

Лукашенко вслед за Путиным ратифицировал договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ закрепляет взаимные обязанности на случай посягательства на безопасность стран
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, ратифицирующий договор с Россией о гарантиях безопасности, сообщил телеграм-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

В договоре закреплены взаимные обязанности по осуществлению мер в случае посягательств на безопасность Белоруссии и России, а также Союзного государства в целом.

Под посягательством понимается «целенаправленное создание или реализация угрозы суверенитету, независимости и конституционному строю сторон, целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства».

Выполнение обязательств по договору предполагает коллективное противодействие односторонним ограничительным мерам экономического и иного характера, а также незамедлительное предоставление необходимой военной, военно-технической и другой помощи.

Среди ключевых положений договора — вопрос использования российского ядерного оружия. Так, тактическое ядерное оружие России может быть использовано в ответ на применение против любой из сторон договора ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу ее суверенитету или территориальной целостности.

Россия и Белоруссия подписали договор о гарантиях взаимной безопасности
Политика

Договор о гарантиях взаимной безопасности между Россией и Белоруссией был подписан лидерами двух стран 6 декабря 2024 года в Минске в рамках заседания Высшего госсовета Союзного государства. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора в конце февраля.

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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