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Политика ,  
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Кремль назвал цели первой после выборов встречи Лукашенко и Путина

Кремль заявил о планах Путина подписать несколько документов с Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукошенко по итогам встречи 13 марта подпишут ряд совместных документов, сообщила пресс-служба Кремля в своем телеграм-канале.

Переговоры пройдут в России. На встрече главы двух стран запланировали обсудить «вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества России и Белоруссии, перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной повестки дня».

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Этот визит станет первой поездкой Лукашенко за границу после переизбрания на выборах президента Белоруссии в январе 2025 года. Тогда он стал главой страны в седьмой раз. По данным белорусского ЦИК за Лукашенко проголосовали 86,82% избирателей. Всего в выборах участвовали пять кандидатов. Процедура прошла в отсутствие западных наблюдателей и без избирательных участков за рубежом.

Путин тогда поздравил коллегу с победой и пригласил в Москву. «Как условились, жду Вас в скором времени в Москве», — сказал он. По словам российского президента, им с Лукашенко удалось «немало сделать для упрочения дружественных связей между Москвой и Минском». Эту работу стороны намерены продолжить, добавил он.

В марте Лукашенко также подписал закон, ратифицирующий договор с Россией о гарантиях безопасности. В договоре закреплены взаимные обязанности по осуществлению мер в случае посягательств на безопасность Белоруссии и России, а также Союзного государства в целом.

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