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Военная операция на Украине ,  
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Лукашенко призвал верить фактам, а не надеяться на «что-то великое»

Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Администрация Президента России)

По вопросам урегулирования конфликта на Украине стоит верить фактам и не рассчитывать на «что-то великое», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным. Трансляцию вел РБК.

«Не обошли вниманием новую ситуацию в вопросе урегулирования конфликта на Украине. <...> На что-то рассчитывать великое не надо в этой ситуации, надо верить фактам. Факт обсуждаем, принимаем — не принимаем, это главное. А разного рода заявления, обещания — это пока заявления и обещания», — сказал он.

Лукашенко отметил, что они с Путиным еще обсудят перспективы украинского урегулирования.

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Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

По итогам переговоров с Вашингтоном в Саудовской Аравии Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если Москва пойдет на такой шаг. Власти США заявили, что теперь ждут ответа России. В Кремле отметили, что сначала хотят получить информацию лично от американских представителей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва считает преждевременным обнародовать переговорную позицию России по урегулированию конфликта на Украине до начала диалога.

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Александр Лукашенко

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