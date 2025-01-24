 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Танкеры с СПГ из США резко сменили курс на Европу

FT: Танкеры с СПГ из США резко сменили курс на Европу
Семь танкеров с СПГ из США вместо Азии и Колумбии направились в Европу на фоне роста цен на сырье на европейском рынке после остановки транзита российского газа. Аналитики отметили необычность такого числа разворотов

По меньшей мере семь танкеров, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ) из США, сменили курс на европейские порты в этом месяце, следует из данных компании Independent Commodity Intelligence Services (ICIS), занимающейся анализом сырьевых товаров, сообщает Financial Times. Газета пишет, что это связано с прекращением транзита российского газа через Украину в Европу 1 января и ростом цен на сырье из-за этого.

По информации  ICIS, шесть судов направлялись к мысу Доброй Надежды в ЮАР и в Азию, еще одно направлялось в Колумбию. Аналитик компании по рынку СПГ Алекс Фроули отметил, что некоторые танкеры «резко изменили направление движения». «Необычно видеть так много изменений курса и очевидных разворотов», — заявил он.

Два из сменивших курс танкеров отправились в Турцию, следует из данных ICIS. FT пишет, что это позволит турецким и греческим терминалам переработать СПГ в газ и «затем отправлять его по трубопроводу в Юго-Восточную Европу, регион, наиболее пострадавший от прекращения украинских транзитных потоков».

По сведениям поставщика данных Kpler, суда перевозят около 500 тыс т СПГ, что составляет около 0,5% от объема импорта ЕС в прошлом году.

По оценкам аналитической компании Spark Commodities, отправка американских партий СПГ в Европу, а не в Азию, в январе может увеличить прибыль на сумму до $5,3 млн за каждый груз. Аналитик компании Касим Афган считает, что переориентация происходит «из-за того, что рентабельность поставок в Северо-Восточную Азию остается ограниченной».

Как отмечает FT, трейдер может отклонить груз от первоначального пункта назначения, либо заплатив штраф за отмену доставки, либо по-прежнему может удовлетворить потребности первоначального клиента, отправив другой груз. В некоторых случаях грузы не имеют определенного пункта назначения при отправке из порта погрузки и могут выбрать пункт назначения в середине рейса.

ЕС импортировал «беспрецедентный объем» российского СПГ
Экономика
Фото:Николай Михальченко / ТАСС

Утром 1 января прокачка российского газа по трубопроводу, проходящему через Украину, прекратилась после истечения срока контракта на транзит между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины». В Москве заявляли о готовности продлить соглашение, но в Киеве от этого отказались. Эта ветка долгое время оставалась единственной, по которой российский трубопроводный газ поступал в Европу. «Газпром» также поставляет газ по «Турецкому потоку» в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

В то же время в Европе фиксируется холодная погода, из-за чего там активнее используют запасы газа. На это фоне Европа нарастила закупки СПГ, в том числе из России. Согласно подсчетам Института экономики энергетики и финансового анализа, в первом полугодии 2024-го Россия занимала второе место среди поставщиков СПГ в Европу с долей 21%. Первая позиция — у США (46% импорта), третья — у Катара (11%).

Читайте РБК в Telegram.

Российского актера впервые после распада СССР номинировали на «Оскар»

В прокат выйдет отреставрированный фильм «Москва слезам не верит»

Депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

ЦБ объяснил, почему инфляция за год разогналась выше прогноза

Сколько россияне тратили в 2024 году

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Во Франции число банкротств виноделен выросло в полтора раза

Белорусская теннисистка в третий раз подряд вышла в финал Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
СПГ Европа США танкер газ
Материалы по теме
Bloomberg сообщил о планах ЕС отказаться от СПГ и алюминия из России
Политика
Китай в 2024 году нарастил закупки нефти и СПГ из России
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 103,66 (+0,42) Инвестиции, 23 янв, 18:02 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 99,1 (+0,82) Инвестиции, 23 янв, 18:02
Собянин сообщил о сбитых дронах, летевших на МосквуПолитика, 01:08
В Раменском объявили опасность атаки беспилотниковПолитика, 01:00
В Курске при падении обломков сбитого дрона были повреждены четыре домаПолитика, 00:54
В Тульской области при атаке беспилотника загорелась траваПолитика, 00:44
Нетаньяху после схожего с фашистским приветствия Маска назвал его другомПолитика, 00:40
Губернатор сообщил об уничтожении дронов над Рязанской областьюПолитика, 00:30
Трамп приказал рассекретить документы об убийстве КеннедиПолитика, 00:23
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Танкеры с СПГ из США резко сменили курс на ЕвропуБизнес, 00:21
В зоне военной операции на Украине погиб австриец, воевавший за ВСУПолитика, 00:16
Распроданность новостроек упала. Какие риски грозят рынку жильяНедвижимость, 00:00
Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежейФинансы, 00:00
Трамп заявил о желании немедленно встретиться с ПутинымПолитика, 23 янв, 23:48
Губернатор рассказал, где в Вологде установят памятник Ивану ГрозномуПолитика, 23 янв, 23:33
Зеленский поддержал позицию Трампа по давлению на РоссиюПолитика, 23 янв, 23:05