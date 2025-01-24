Танкеры с СПГ из США резко сменили курс на Европу
По меньшей мере семь танкеров, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ) из США, сменили курс на европейские порты в этом месяце, следует из данных компании Independent Commodity Intelligence Services (ICIS), занимающейся анализом сырьевых товаров, сообщает Financial Times. Газета пишет, что это связано с прекращением транзита российского газа через Украину в Европу 1 января и ростом цен на сырье из-за этого.
По информации ICIS, шесть судов направлялись к мысу Доброй Надежды в ЮАР и в Азию, еще одно направлялось в Колумбию. Аналитик компании по рынку СПГ Алекс Фроули отметил, что некоторые танкеры «резко изменили направление движения». «Необычно видеть так много изменений курса и очевидных разворотов», — заявил он.
Два из сменивших курс танкеров отправились в Турцию, следует из данных ICIS. FT пишет, что это позволит турецким и греческим терминалам переработать СПГ в газ и «затем отправлять его по трубопроводу в Юго-Восточную Европу, регион, наиболее пострадавший от прекращения украинских транзитных потоков».
По сведениям поставщика данных Kpler, суда перевозят около 500 тыс т СПГ, что составляет около 0,5% от объема импорта ЕС в прошлом году.
По оценкам аналитической компании Spark Commodities, отправка американских партий СПГ в Европу, а не в Азию, в январе может увеличить прибыль на сумму до $5,3 млн за каждый груз. Аналитик компании Касим Афган считает, что переориентация происходит «из-за того, что рентабельность поставок в Северо-Восточную Азию остается ограниченной».
Как отмечает FT, трейдер может отклонить груз от первоначального пункта назначения, либо заплатив штраф за отмену доставки, либо по-прежнему может удовлетворить потребности первоначального клиента, отправив другой груз. В некоторых случаях грузы не имеют определенного пункта назначения при отправке из порта погрузки и могут выбрать пункт назначения в середине рейса.
Утром 1 января прокачка российского газа по трубопроводу, проходящему через Украину, прекратилась после истечения срока контракта на транзит между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины». В Москве заявляли о готовности продлить соглашение, но в Киеве от этого отказались. Эта ветка долгое время оставалась единственной, по которой российский трубопроводный газ поступал в Европу. «Газпром» также поставляет газ по «Турецкому потоку» в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
В то же время в Европе фиксируется холодная погода, из-за чего там активнее используют запасы газа. На это фоне Европа нарастила закупки СПГ, в том числе из России. Согласно подсчетам Института экономики энергетики и финансового анализа, в первом полугодии 2024-го Россия занимала второе место среди поставщиков СПГ в Европу с долей 21%. Первая позиция — у США (46% импорта), третья — у Катара (11%).
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