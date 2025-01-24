Танкеры с СПГ из США резко сменили курс на Европу

Семь танкеров с СПГ из США вместо Азии и Колумбии направились в Европу на фоне роста цен на сырье на европейском рынке после остановки транзита российского газа. Аналитики отметили необычность такого числа разворотов

По меньшей мере семь танкеров, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ) из США, сменили курс на европейские порты в этом месяце, следует из данных компании Independent Commodity Intelligence Services (ICIS), занимающейся анализом сырьевых товаров, сообщает Financial Times. Газета пишет, что это связано с прекращением транзита российского газа через Украину в Европу 1 января и ростом цен на сырье из-за этого.

По информации ICIS, шесть судов направлялись к мысу Доброй Надежды в ЮАР и в Азию, еще одно направлялось в Колумбию. Аналитик компании по рынку СПГ Алекс Фроули отметил, что некоторые танкеры «резко изменили направление движения». «Необычно видеть так много изменений курса и очевидных разворотов», — заявил он.

Два из сменивших курс танкеров отправились в Турцию, следует из данных ICIS. FT пишет, что это позволит турецким и греческим терминалам переработать СПГ в газ и «затем отправлять его по трубопроводу в Юго-Восточную Европу, регион, наиболее пострадавший от прекращения украинских транзитных потоков».

По сведениям поставщика данных Kpler, суда перевозят около 500 тыс т СПГ, что составляет около 0,5% от объема импорта ЕС в прошлом году.

По оценкам аналитической компании Spark Commodities, отправка американских партий СПГ в Европу, а не в Азию, в январе может увеличить прибыль на сумму до $5,3 млн за каждый груз. Аналитик компании Касим Афган считает, что переориентация происходит «из-за того, что рентабельность поставок в Северо-Восточную Азию остается ограниченной».

Как отмечает FT, трейдер может отклонить груз от первоначального пункта назначения, либо заплатив штраф за отмену доставки, либо по-прежнему может удовлетворить потребности первоначального клиента, отправив другой груз. В некоторых случаях грузы не имеют определенного пункта назначения при отправке из порта погрузки и могут выбрать пункт назначения в середине рейса.

Утром 1 января прокачка российского газа по трубопроводу, проходящему через Украину, прекратилась после истечения срока контракта на транзит между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины». В Москве заявляли о готовности продлить соглашение, но в Киеве от этого отказались. Эта ветка долгое время оставалась единственной, по которой российский трубопроводный газ поступал в Европу. «Газпром» также поставляет газ по «Турецкому потоку» в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

В то же время в Европе фиксируется холодная погода, из-за чего там активнее используют запасы газа. На это фоне Европа нарастила закупки СПГ, в том числе из России. Согласно подсчетам Института экономики энергетики и финансового анализа, в первом полугодии 2024-го Россия занимала второе место среди поставщиков СПГ в Европу с долей 21%. Первая позиция — у США (46% импорта), третья — у Катара (11%).