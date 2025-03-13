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Политика ,  
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Лукашенко прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Фото: news_kremlin / Telegram
Фото: news_kremlin / Telegram

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Кремль на переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, передает «РИА Новости».

Встреча пройдет в Зеленой гостиной в Большом Кремлевском дворце, сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент Белоруссии прибыл в Россию с официальным визитом. Это его первая зарубежная поездка после переизбрания», — говорится в сообщении.

Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным
Политика
Фото:Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

Лукашенко прибыл в Москву 13 марта для переговоров с Путиным, по итогам которых политики подпишут ряд совместных документов.

Кроме того, на встрече лидеры двух стран запланировали обсудить «вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества России и Белоруссии, перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной повестки дня».

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