Лукашенко прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Кремль на переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным, передает «РИА Новости».
Встреча пройдет в Зеленой гостиной в Большом Кремлевском дворце, сообщила пресс-служба Кремля.
«Президент Белоруссии прибыл в Россию с официальным визитом. Это его первая зарубежная поездка после переизбрания», — говорится в сообщении.
Лукашенко прибыл в Москву 13 марта для переговоров с Путиным, по итогам которых политики подпишут ряд совместных документов.
Кроме того, на встрече лидеры двух стран запланировали обсудить «вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества России и Белоруссии, перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной повестки дня».
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