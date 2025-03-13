Путину и Лукашенко подали обед с говяжьими щечками и камчатским крабом
В меню рабочего обеда президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко вошли говяжьи щечки и роллы с камчатским крабом. Фотографию меню опубликовал телеграм-канал «Пул первого», близкий к президенту Белоруссии.
Президентов угостили роллами из огурца с камчатским крабом, мини-перчиками с телятиной и вялеными томатами, грибной похлебкой с копченой сметаной, шербетом из зеленого яблока, филе судака с кремом из печеного сельдерея и соусом биск, говяжьими щечками с пюре из батата и клюквенным соусом и муссом из томленой ряженки с лесными ягодами.
В качестве напитков предлагались российские вина 2020–2021 годов. По желанию могло быть предложено постное меню.
13 марта Лукашенко прибыл в Москву для переговоров с президентом России. Этот визит стал его первой зарубежной поездкой после переизбрания в январе 2025 года. В Кремле отметили, что выбор России в качестве первой страны для официального визита подчеркивает особый характер отношений между государствами.
Читайте РБК в Telegram.
Мирные переговоры: читайте самые свежие новости в Telegram-канале РБК
Путин назвал условие прекращения боевых действий
Путин заявил, что у ВСУ в Курской области есть только два выхода
Путин — о предложении США и Украины насчет прекращения огня. Видео
Путин поблагодарил Трампа за усилия по урегулированию российско-украинского конфликта
Что сказал Путин о готовности к перемирию
Володин сообщил о подготовке новых мер против иностранных агентов
Экспорт дизеля в Африку упал вдвое
Мусорный полигон загорелся в Новороссийске. Видео
Счетная палата обнаружила списание «Мосфильмом» со своего баланса почти половины киноколлекции
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов