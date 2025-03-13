Путину и Лукашенко подали обед с говяжьими щечками и камчатским крабом

Рабочий обед президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

В меню рабочего обеда президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко вошли говяжьи щечки и роллы с камчатским крабом. Фотографию меню опубликовал телеграм-канал «Пул первого», близкий к президенту Белоруссии.

Президентов угостили роллами из огурца с камчатским крабом, мини-перчиками с телятиной и вялеными томатами, грибной похлебкой с копченой сметаной, шербетом из зеленого яблока, филе судака с кремом из печеного сельдерея и соусом биск, говяжьими щечками с пюре из батата и клюквенным соусом и муссом из томленой ряженки с лесными ягодами.

В качестве напитков предлагались российские вина 2020–2021 годов. По желанию могло быть предложено постное меню.

13 марта Лукашенко прибыл в Москву для переговоров с президентом России. Этот визит стал его первой зарубежной поездкой после переизбрания в январе 2025 года. В Кремле отметили, что выбор России в качестве первой страны для официального визита подчеркивает особый характер отношений между государствами.