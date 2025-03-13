 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Repubblica узнала об отказе Мелони от встречи «коалиции желающих»

Сюжет
Военная операция на Украине
Джорджа Мелони и&nbsp;Кир&nbsp;Стармер
Джорджа Мелони и Кир Стармер (Фото: Ben Whitley / Reuters)

Председатель совета министров Италии Джорджа Мелони дала понять британскому премьер-министру Киру Стармеру, что она не примет участия в видеоконференции «коалиции желающих» государств-членов Евросоюза по Украине с заявленной повесткой. Об этом пишет Repubblica.

По информации издания, Мелони не устраивает обсуждение возможной отправки миротворческих сил на Украину. Но политик может передумать, если повестку расширят до вопросов обороны в целом. Видеоконференция запланирована на 15 марта.

Стармер назвал недопустимым втягивание Британии в войну с Россией
Политика
Фото:Leon Neal / Getty Images

2 марта на посвященном Украине саммите в Лондоне европейские лидеры договорились о том, что они в том числе станут развивать так называемую коалицию желающих (coalition of the willing), чтобы «защитить сделку на Украине и гарантировать мир».

На следующий день Стармер заявил в палате общин Великобритании о готовности властей отправить миротворцев на Украину. «Британия будет играть ведущую роль при необходимости вместе с другими в отправке наземных войск», — сказал тогда премьер.

7 марта Мелони на встрече лидеров стран ЕС в Брюсселе призвала распространить на Украину действие ст. 5 Североатлантического договора, которая предусматривает, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех.

Читайте РБК в Telegram.

Российские военные освободили Суджу в Курской области. Видео из города

Мирные переговоры: читайте самые свежие новости в Telegram-канале РБК

Reuters узнал о списке требований России к США для прекращения огня

Лукашенко прилетел на переговоры с Путиным в Москву

Дуда предложил США перенести ядерное оружие в Польшу

Эксперты рассказали, как военные смогли попасть внутрь газопровода

Володин сообщил о подготовке новых мер против иностранных агентов

Экспорт дизеля в Африку упал вдвое

Мусорный полигон загорелся в Новороссийске. Видео

Счетная палата обнаружила списание «Мосфильмом» со своего баланса почти половины киноколлекции

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Джорджа Мелони Кир Стармер Евросоюз Украина миротворцы НАТО
Джорджа Мелони фото

Джорджа Мелони

политик, премьер-министр Италии
15 января 1977 года
Кир Стармер фото

Кир Стармер

политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
Материалы по теме
Стармер назвал недопустимым втягивание Британии в войну с Россией
Политика
Стармер заявил о готовности Британии отправить миротворцев на Украину
Политика
В Италии посчитали преждевременным план Макрона и Стармера по Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 93,97 (+0,31) Инвестиции, 12 мар, 17:41 Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 86,62 (+0,05) Инвестиции, 12 мар, 17:41
Карпин заявил, что Дзюба заслужил вызов в сборную РоссииСпорт, 16:27
Задача — популяризировать спорт: букмекеры обсудили пути развития отраслиОтрасли, 16:26
Apple призвала более миллиарда пользователей iPhone срочно обновить iOSТехнологии и медиа, 16:20
Часть инвесторов согласилась на компенсации за изъятие бумаг СМЗФинансы, 16:16
В 2024 году «Базальт СПО» увеличила выручку на 33%Пресс-релиз, 16:15
Repubblica узнала об отказе Мелони от встречи «коалиции желающих»Политика, 16:12
Американские студенты провели симуляцию прекращения операции на УкраинеПолитика, 16:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Колесников анонсировал встречу Путина со спецпосланником ТрампаПолитика, 16:06
Дзюба фразой «трясет, как пацана малолетнего» оценил вызов в сборнуюСпорт, 16:06
Аутсайдер КХЛ отыгрался с 0:3 и вырвал победу по буллитамСпорт, 16:02
На встрече «Спорт и ставки» назвали лидеров рейтинга букмекеров — 2025Отрасли, 15:52
ЕСПЧ признал бездействие властей Украины во время трагедии в ОдессеПолитика, 15:49
Лукашенко заявил, что идея о перемирии Украины и России — не уловкаПолитика, 15:48
Москвичи выбрали облик нового Большого московского цирка. Каким он будетНедвижимость, 15:47