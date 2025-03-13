Repubblica узнала об отказе Мелони от встречи «коалиции желающих»
Председатель совета министров Италии Джорджа Мелони дала понять британскому премьер-министру Киру Стармеру, что она не примет участия в видеоконференции «коалиции желающих» государств-членов Евросоюза по Украине с заявленной повесткой. Об этом пишет Repubblica.
По информации издания, Мелони не устраивает обсуждение возможной отправки миротворческих сил на Украину. Но политик может передумать, если повестку расширят до вопросов обороны в целом. Видеоконференция запланирована на 15 марта.
2 марта на посвященном Украине саммите в Лондоне европейские лидеры договорились о том, что они в том числе станут развивать так называемую коалицию желающих (coalition of the willing), чтобы «защитить сделку на Украине и гарантировать мир».
На следующий день Стармер заявил в палате общин Великобритании о готовности властей отправить миротворцев на Украину. «Британия будет играть ведущую роль при необходимости вместе с другими в отправке наземных войск», — сказал тогда премьер.
7 марта Мелони на встрече лидеров стран ЕС в Брюсселе призвала распространить на Украину действие ст. 5 Североатлантического договора, которая предусматривает, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех.
Читайте РБК в Telegram.
Российские военные освободили Суджу в Курской области. Видео из города
Мирные переговоры: читайте самые свежие новости в Telegram-канале РБК
Reuters узнал о списке требований России к США для прекращения огня
Лукашенко прилетел на переговоры с Путиным в Москву
Дуда предложил США перенести ядерное оружие в Польшу
Эксперты рассказали, как военные смогли попасть внутрь газопровода
Володин сообщил о подготовке новых мер против иностранных агентов
Экспорт дизеля в Африку упал вдвое
Мусорный полигон загорелся в Новороссийске. Видео
Счетная палата обнаружила списание «Мосфильмом» со своего баланса почти половины киноколлекции
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов