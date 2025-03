Repubblica узнала об отказе Мелони от встречи «коалиции желающих»

Джорджа Мелони и Кир Стармер (Фото: Ben Whitley / Reuters)

Председатель совета министров Италии Джорджа Мелони дала понять британскому премьер-министру Киру Стармеру, что она не примет участия в видеоконференции «коалиции желающих» государств-членов Евросоюза по Украине с заявленной повесткой. Об этом пишет Repubblica.

По информации издания, Мелони не устраивает обсуждение возможной отправки миротворческих сил на Украину. Но политик может передумать, если повестку расширят до вопросов обороны в целом. Видеоконференция запланирована на 15 марта.

2 марта на посвященном Украине саммите в Лондоне европейские лидеры договорились о том, что они в том числе станут развивать так называемую коалицию желающих (coalition of the willing), чтобы «защитить сделку на Украине и гарантировать мир».

На следующий день Стармер заявил в палате общин Великобритании о готовности властей отправить миротворцев на Украину. «Британия будет играть ведущую роль при необходимости вместе с другими в отправке наземных войск», — сказал тогда премьер.

7 марта Мелони на встрече лидеров стран ЕС в Брюсселе призвала распространить на Украину действие ст. 5 Североатлантического договора, которая предусматривает, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех.