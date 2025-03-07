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Военная операция на Украине ,  
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Италия предложила распространить на Украину статью об обороне НАТО

Сюжет
Военная операция на Украине
Джорджа Мелони предложила предоставить Украине защиту со стороны НАТО без фактического членства в альянсе, назвав этот вариант более эффективным, чем отправка миротворцев. Идею вряд ли поддержат США
Джорджа Мелони
Джорджа Мелони (Фото: Isabel Infantes / Reuters)

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на встрече лидеров стран ЕС в Брюсселе призвала распространить на Украину действие ст. 5 Североатлантического договора, которая предусматривает, что нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех, пишет Bloomberg.

Таким образом Украина получила бы гарантии Североатлантического альянса без фактического вступления в блок, заявила Мелони. По ее мнению, этот вариант намного более эффективен, чем отправка в страну миротворцев, которые следили бы за соблюдением режима прекращения огня.

«Это не то же самое, что вступление в НАТО», — сказала Мелони и назвала применение ст. 5 к Украине единственной «стабильной, долгосрочной и эффективной» гарантией безопасности, передает Euractiv.

NBC сообщил о планах Трампа отказаться от защиты Европы в рамках НАТО
Политика
Фото:Dwi Anoraganingrum / Imago / Global Look Press

К идее отправки европейского миротворческого контингента на территорию Украины премьер Италии по-прежнему относится скептически. Развертывание войск она назвала «самым сложным и наименее эффективным» решением. «Приоритет — содействие мирному процессу с гарантиями безопасности — в рамках Атлантического альянса», — сказала Мелони.

Итальянский премьер впервые настолько четко высказывается о взаимодействии Украины с НАТО, отмечает Bloomberg. Политика рассматривают как потенциального посредника между Европой и президентом США Дональдом Трампом, но последний вряд ли поддержит инициативу. 

Глава Пентагона Пит Хегсет в феврале исключил членство Украины в НАТО. К тому же, во время своего первого срока на посту главы государства Трамп пригрозил, что не будет защищать европейских союзников по альянсу, которые недостаточно тратят на оборону. По данным NBC, сейчас он рассматривает аналогичные планы. Республиканец требует, чтобы военные расходы стран составляли не менее 5% ВВП.

Россия выступает категорически против любой интеграции Украины в НАТО, отмечая, что это создаст «дополнительное напряжение на международной арене». МИД называл размещение европейского миротворческого контингента в соседней стране официальным вовлечением в конфликт с Россией.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Италия Джорджа Мелони Украина НАТО
Джорджа Мелони фото

Джорджа Мелони

политик, премьер-министр Италии
15 января 1977 года
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