Франция назвала число стран, желающих обеспечивать мир на Украине

В Европе обсуждают, как могут принять участие в мирном урегулировании на Украине. Министр обороны Франции назвал «главной гарантией безопасности» ВСУ, но отметил, что 15 стран выразили готовность участвовать в обеспечении мира

Себастьян Лекорню (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

15 стран выразили интерес к участию в обеспечении мира на Украине, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню после встречи с главами военных ведомств Германии, Италии, Польши и Великобритании.

«Наши начальники штабов начали разрабатывать сценарии, чтобы предложить своим политическим лидерам рассмотреть, какой может быть эта архитектура безопасности для обеспечения прочного мира. На данном этапе 15 стран заинтересованы», — сказал он (цитата по Le Figaro).

В своем посте в Х Лекорню также рассказал об итогах встречи. Он назвал «главной гарантией безопасности для Украины» ее армию и подчеркнул, что Европа продолжит поддерживать ВСУ. Кроме того, министр заявил, что ЕС нужно предпринимать коллективные усилия в развитии своей обороноспособности, в первую очередь, это касается боеприпасов, ПВО, космоса и т. д.

Он добавил, что участники встречи приветствуют выдвинутое после встречи США и Украины в Джидде 11 марта предложение о 30-дневном прекращении огня. «Теперь мяч на стороне России», — отметил министр.

Франция и Великобритания взяли на себя ведущие роли в разработке европейских предложений по мирному урегулированию на Украине. Лондон выражал готовность направить миротворцев в эту страну, чтобы они контролировали соблюдение мирных договоренностей. Россия называла такой вариант неприемлемым, поскольку это будет размещение военных из стран НАТО, неважно, под каким флагом.

11 марта прошла встреча главнокомандующих армиями 34 стран и других военных представителей из разных частей мира. На ней также обсуждали урегулирование на Украине. По данным источников Associated Press, обсуждается создание мощной военной силы, которая может включать тяжелое вооружение и запасы оружия, чтобы их можно было оперативно доставить для помощи в обороне Украины. Еще один собеседник AP сказал, что обсуждается нанесение ударов по российской территории в случае агрессии.

Численность возможных миротворческих сил тоже еще обговаривается, рассматривается вариант их размещения на объектах инфраструктуры, а линию боестолкновения будут контролировать дистанционно — например, с помощью дронов.