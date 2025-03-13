 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Франция назвала число стран, желающих обеспечивать мир на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
В Европе обсуждают, как могут принять участие в мирном урегулировании на Украине. Министр обороны Франции назвал «главной гарантией безопасности» ВСУ, но отметил, что 15 стран выразили готовность участвовать в обеспечении мира
Себастьян Лекорню
Себастьян Лекорню (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

15 стран выразили интерес к участию в обеспечении мира на Украине, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню после встречи с главами военных ведомств Германии, Италии, Польши и Великобритании.

«Наши начальники штабов начали разрабатывать сценарии, чтобы предложить своим политическим лидерам рассмотреть, какой может быть эта архитектура безопасности для обеспечения прочного мира. На данном этапе 15 стран заинтересованы», — сказал он (цитата по Le Figaro).

В своем посте в Х Лекорню также рассказал об итогах встречи. Он назвал «главной гарантией безопасности для Украины» ее армию и подчеркнул, что Европа продолжит поддерживать ВСУ. Кроме того, министр заявил, что ЕС нужно предпринимать коллективные усилия в развитии своей обороноспособности, в первую очередь, это касается боеприпасов, ПВО, космоса и т. д.

Он добавил, что участники встречи приветствуют выдвинутое после встречи США и Украины в Джидде 11 марта предложение о 30-дневном прекращении огня. «Теперь мяч на стороне России», — отметил министр.

Премьер Финляндии исключил отправку миротворцев на Украину
Политика
Фото:Leon Neal / Getty Images

Франция и Великобритания взяли на себя ведущие роли в разработке европейских предложений по мирному урегулированию на Украине. Лондон выражал готовность направить миротворцев в эту страну, чтобы они контролировали соблюдение мирных договоренностей. Россия называла такой вариант неприемлемым, поскольку это будет размещение военных из стран НАТО, неважно, под каким флагом.

11 марта прошла встреча главнокомандующих армиями 34 стран и других военных представителей из разных частей мира. На ней также обсуждали урегулирование на Украине. По данным источников Associated Press, обсуждается создание мощной военной силы, которая может включать тяжелое вооружение и запасы оружия, чтобы их можно было оперативно доставить для помощи в обороне Украины. Еще один собеседник AP сказал, что обсуждается нанесение ударов по российской территории в случае агрессии.

Численность возможных миротворческих сил тоже еще обговаривается, рассматривается вариант их размещения на объектах инфраструктуры, а линию боестолкновения будут контролировать дистанционно — например, с помощью дронов.

Читайте РБК в Telegram.

Визит Путина на командный пункт в Курской области. Видео

Доклад Герасимова Путину. Главное

Мирные переговоры: читайте самые свежие новости в Telegram-канале РБК

Трамп назвал дату переговоров между Россией и США

Массовая драка со стрельбой произошла в Ногинске

В Подмосковье задержан замглавы администрации Дубны

В 2025 году российские компании планируют повышать зарплаты персонала

«Национальные интересы России и США никогда не будут идентичны», — заявил Лавров

Контейнеровоз столкнулся с нефтяным танкером в Северном море

«Светофор» обжалует «неправомерные» действия Роспотребнадзора

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Франция Украина военная помощь мирное урегулирование
Материалы по теме
Премьер Финляндии исключил отправку миротворцев на Украину
Политика
Захарова после заявления Дании о миротворцах напомнила о Гренландии
Политика
Турция сообщила о готовности обсуждать отправку миротворцев на Украину
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 93,97 (+0,31) Инвестиции, 12 мар, 17:41 Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 86,62 (+0,05) Инвестиции, 12 мар, 17:41
В Ростовской области произошел пожар на промышленном объекте из-за дронаОбщество, 04:00
Соучредитель файлообменника The Pirate Bay погиб в авиакатастрофеОбщество, 03:42
В МЧС сообщили о найденных в Судже 100 людях из числа пропавших без вестиПолитика, 03:34
Франция назвала число стран, желающих обеспечивать мир на УкраинеПолитика, 03:07
В небе над Киевом заметили неопознанный объектПолитика, 02:41
США отложили пуск космического корабля Crew Dragon с россиянином на бортуТехнологии и медиа, 02:33
Эксперты рассказали, как военные смогли попасть внутрь газопроводаПолитика, 02:18
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Стали известны пары четвертьфинала Лиги чемпионовСпорт, 02:14
«Реал» по пенальти обыграл «Атлетико» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионовСпорт, 02:12
Алаудинов сообщил о потерях «Ахмата» при освобождении Курской областиПолитика, 02:05
ООН предупредила о множестве смертей без иностранной помощи от СШАОбщество, 01:30
Трамп не продлил лицензию Минфина на расчеты за энергоресурсы РоссииПолитика, 01:13
Синоптик предупредил о девятибалльном шторме в МосквеОбщество, 00:58
Трамп заявил о плюсах и минусах прекращения огня на Украине для РоссииПолитика, 00:34