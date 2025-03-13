Патрушев заявил, что Финляндия становится «плацдармом для агрессии» НАТО

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Финляндия начала превращаться в потенциальный плацдарм НАТО для военных действий против России, заявил помощник российского президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью журналу «Национальная оборона».

«Сегодня мы видим схожую ситуацию: территория Финляндии вновь превращается в плацдарм для потенциальной агрессии против России, теперь уже под эгидой НАТО», — сказал помощник главы государства.

Он напомнил об оккупации Карелии в годы Великой Отечес­твенной вой­ны и заявил, что финские войска превратили регион «в один большой концентрационный лагерь, без разбора уничтожая в первую очередь славянское население».

Финляндия вступила в НАТО в апреле 2023 года. В Хельсинки тогда заверили, что этот шаг не направлен против кого бы то ни было. В Москве в ответ пообещали контрмеры, которые будут зависеть от того, появится ли в Финляндии военная инфраструктура альянса.

США проводят над Финляндией полеты стратегической военной авиации. Так, в июле 2024 года два американских бомбардировщика B-52 Stratofortress пролетели в воздушном пространстве этой страны в рамках учений. «Полеты выполнялись в соответствии с национальным законодательством и нормативными актами Финляндии», — заявили тогда в финских Силах обороны. В ноябре 2024 года два таких же бомбардировщика проводили учения над Финляндией. Помимо них в воздушное пространство страны также вошли два самолета KC-135 Stratotanker и самолет-заправщик KC-46.

Позже посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что эти американские учения означают, что Вашингтон практически начал прощупывать возможность развернуть театр военных действий в этой стране.