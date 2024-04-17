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В НАТО заявили о подготовке к конфликту с Россией на Крайнем Севере

Главком армии Норвегии заявил о подготовке к конфликту с Россией на севере
Россия вооружается в Арктике и ее нужно «надежно удержать» от нападения, считает командующий Вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен. Он заявил, что его задачей всегда была подготовка к возможному конфликту
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Странам НАТО нужно «надежно удержать» Россию от нападения на альянс на Крайнем Севере и вкладывать достаточные средства в оборону, заявил в интервью Welt командующий Вооруженными силами Норвегии (входит в НАТО) генерал Эйрик Кристофферсен.

Он заявил, что Россия много лет вооружается в Арктике, открывает новые военные базы и возобновляет работу старых. «В целом я бы говорил о милитаризации Арктики», — сказал генерал.

Его спросили, должен ли Североатлантический альянс готовиться к военному конфликту на Крайнем Севере.

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«Мы всегда это делали. Я поступил на службу в норвежскую армию в 1988 году. С тех пор моя работа как солдата заключалась в том, чтобы подготовиться к возможному конфликту. Все сводится к тому, чтобы надежно удержать Россию от нападения», — сказал Кристофферсен.

По его мнению, если у Москвы появится впечатление о слабости Запада, то «русские попытаются этим воспользоваться».

В 2022 году Норвегия подписала с США соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Как пояснил генерал, это позволяет американцам инвестировать в норвежский оборонный сектор, а также использовать базы страны для хранения оружия и боеприпасов.

Что касается размещения солдат НАТО на своей территории, то Норвегия не планирует этого делать, сказал Кристофферсен. По его словам, контингент альянса прибывает в страну «вахтовым методом» для проведения учений. Генерал считает такой подход эффективным.

Вопрос о размещении американского ядерного оружия в Норвегии, по словам Кристофферсена, не обсуждается.

Президент Владимир Путин назвал освоение и обустройство Арктики приоритетом для России, регион, по его словам имеет важное значение для обороны, логистики и энергетики. В 2022 году глава государства распорядился модернизировать военные городки в Арктике и базу флота.

Россия будет реагировать на усиление военного потенциала НАТО в Арктике комплексными мерами, в том числе превентивного характера, заявляли в МИД России.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Норвегия НАТО Россия Крайний Север
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