Минобороны сообщило о перехвате 77 дронов над шестью регионами России

Фото: Минобороны России / Global Look Press

Дежурные силы ПВО Минобороны России минувшей ночью перехватили и уничтожили 77 украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

По данным Минобороны, с 20:00 мск 12 марта до 6:36 мск 13 марта уничтожены беспилотники в следующих регионах страны:

30 беспилотников сбиты над территорией Брянской области;

25 беспилотников — над территорией Калужской области;

6 беспилотников — над территорией Курской области;

6 беспилотников — над территорией Воронежской области;

5 беспилотников — над территорией Ростовской области;

5 беспилотников — над территорией Белгородской области.

Минувшей ночью в результате атаки дронов в нескольких регионах России пострадали ряд объектов. В Воронежской области в результате падения дрона был поврежден один из объектов инфраструктуры. В Ростовской области из-за падения дрона в хуторе Калининский Шолоховского района произошел пожар на промышленном объекте. В Калужской области при падении дрона произошел пожар в здании промышленного предприятия в Дзержинском районе. Огонь был потушен, пострадал сотрудник, работавший в ночную смену.