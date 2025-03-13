Минобороны сообщило о перехвате 77 дронов над шестью регионами России
Дежурные силы ПВО Минобороны России минувшей ночью перехватили и уничтожили 77 украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
По данным Минобороны, с 20:00 мск 12 марта до 6:36 мск 13 марта уничтожены беспилотники в следующих регионах страны:
- 30 беспилотников сбиты над территорией Брянской области;
- 25 беспилотников — над территорией Калужской области;
- 6 беспилотников — над территорией Курской области;
- 6 беспилотников — над территорией Воронежской области;
- 5 беспилотников — над территорией Ростовской области;
- 5 беспилотников — над территорией Белгородской области.
Минувшей ночью в результате атаки дронов в нескольких регионах России пострадали ряд объектов. В Воронежской области в результате падения дрона был поврежден один из объектов инфраструктуры. В Ростовской области из-за падения дрона в хуторе Калининский Шолоховского района произошел пожар на промышленном объекте. В Калужской области при падении дрона произошел пожар в здании промышленного предприятия в Дзержинском районе. Огонь был потушен, пострадал сотрудник, работавший в ночную смену.
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