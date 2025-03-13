 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило о перехвате 77 дронов над шестью регионами России

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России / Global Look Press
Фото: Минобороны России / Global Look Press

Дежурные силы ПВО Минобороны России минувшей ночью перехватили и уничтожили 77 украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

По данным Минобороны, с 20:00 мск 12 марта до 6:36 мск 13 марта уничтожены беспилотники в следующих регионах страны:

  • 30 беспилотников сбиты над территорией Брянской области;
  • 25 беспилотников — над территорией Калужской области;
  • 6 беспилотников — над территорией Курской области;
  • 6 беспилотников — над территорией Воронежской области;
  • 5 беспилотников — над территорией Ростовской области;
  • 5 беспилотников — над территорией Белгородской области.

Минобороны показало работу FPV-дронов в Судже. Видео
Политика

Минувшей ночью в результате атаки дронов в нескольких регионах России пострадали ряд объектов. В Воронежской области в результате падения дрона был поврежден один из объектов инфраструктуры. В Ростовской области из-за падения дрона в хуторе Калининский Шолоховского района произошел пожар на промышленном объекте. В Калужской области при падении дрона произошел пожар в здании промышленного предприятия в Дзержинском районе. Огонь был потушен, пострадал сотрудник, работавший в ночную смену.

Самая массированная атака дронов на Москву и Подмосковье. Карта
Политика

Читайте РБК в Telegram.

Визит Путина на командный пункт в Курской области. Видео

Доклад Герасимова Путину. Главное

Мирные переговоры: читайте самые свежие новости в Telegram-канале РБК

Трамп назвал дату переговоров между Россией и США

Массовая драка со стрельбой произошла в Ногинске

В Подмосковье задержан замглавы администрации Дубны

В 2025 году российские компании планируют повышать зарплаты персонала

«Национальные интересы России и США никогда не будут идентичны», — заявил Лавров

Контейнеровоз столкнулся с нефтяным танкером в Северном море

«Светофор» обжалует «неправомерные» действия Роспотребнадзора

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Минобороны беспилотники регионы России
Материалы по теме
В Воронежской области из-за атаки дронов загорелся объект инфраструктуры
Общество
В Тульской области объявили опасность атаки дронов
Политика
Более 80 самолетов сели на запасных аэродромах из-за атаки дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 93,97 (+0,31) Инвестиции, 12 мар, 17:41 Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 86,62 (+0,05) Инвестиции, 12 мар, 17:41
Как IT-бизнесу уменьшить налоги: две законные схемы и примеры расчетовPro, 08:29
МЧС посоветовало не сбивать дроны подручными средствамиОбщество, 08:21
Для экс-главы IТ-управления Росреестра запросили 8,5 лет колонииОбщество, 08:18
«Работа» vs «семья и отдых»: опыт основателя гастропроекта DVK farmРБК и WEY, 08:15
Как риелтор и партнер Трампа по гольфу стал переговорщиком по УкраинеПолитика, 08:01
Крупные банки оценили вероятность оттока вкладов при снижении ставки ЦБФинансы, 08:00
Руслан Цаликов лишился статуса основного кандидата в сенаторы от ТувыПолитика, 08:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Саратове и Волгограде приостановили полетыОбщество, 07:58
Минобороны сообщило о перехвате 77 дронов над шестью регионами РоссииПолитика, 07:42
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 07:38
Экспорт дизеля в Африку упал вдвое из-за ремонтов и проблем с логистикойБизнес, 07:30
В Калужской области из-за дрона загорелось промышленное предприятиеОбщество, 07:25
В Мосгорсуд поступила жалоба Поперечного на штраф за дискредитацию армииПолитика, 07:22
«Ведомости» узнали о возможной отставке нескольких губернаторовПолитика, 07:17