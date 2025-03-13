В Калужской области из-за дрона загорелось промышленное предприятие
В ночь на 13 марта ПВО сбила 25 беспилотников над разными районами Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша.
При падении одного из них произошел пожар в техническом здании промышленного предприятия в Дзержинском районе. Огонь потушили, пострадал сотрудник, работавший в ночную смену.
В Хвастовичском районе упавшие дроны повредили вышку связи и линию электроснабжения.
Шапша сообщил, что, по предварительным данным, жертв нет.
По данным Минобороны, с вечера 12 марта над российскими регионами были сбиты 77 дронов над Калужской, Брянской, Курской, Воронежской, Ростовской и Белгородской областями.
В Брянской области пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. В Ростовской, по словам главы региона Юрия Слюсаря, произошел пожар на промышленном объекте в хуторе Калининский, его потушили через несколько часов.
На этом фоне в аэропортах Калуги, Саратова и Волгограда вводили ограничения на полеты.
Крупнейшая атака беспилотников произошла в ночь на 11 марта, тогда над Россией сбили 337 дронов. В Подмосковье погибли три человека.
Читайте РБК в Telegram.
Визит Путина на командный пункт в Курской области. Видео
Доклад Герасимова Путину. Главное
Мирные переговоры: читайте самые свежие новости в Telegram-канале РБК
Трамп назвал дату переговоров между Россией и США
Массовая драка со стрельбой произошла в Ногинске
В Подмосковье задержан замглавы администрации Дубны
В 2025 году российские компании планируют повышать зарплаты персонала
«Национальные интересы России и США никогда не будут идентичны», — заявил Лавров
Контейнеровоз столкнулся с нефтяным танкером в Северном море
«Светофор» обжалует «неправомерные» действия Роспотребнадзора
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов