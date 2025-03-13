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Военная операция на Украине ,  
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В Калужской области из-за дрона загорелось промышленное предприятие

Шапша: в Калужской области после падения дрона загорелось предприятие
Сюжет
Военная операция на Украине
Пожар потушили, пострадал сотрудник. Кроме того, из-за падения дронов повреждены вышка связи и линия электроснабжения в Хвастовичском районе. Всего в регионе уничтожили 25 БПЛА
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В ночь на 13 марта ПВО сбила 25 беспилотников над разными районами Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша.

При падении одного из них произошел пожар в техническом здании промышленного предприятия в Дзержинском районе. Огонь потушили, пострадал сотрудник, работавший в ночную смену.

В Хвастовичском районе упавшие дроны повредили вышку связи и линию электроснабжения.

Шапша сообщил, что, по предварительным данным, жертв нет.

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Общество

По данным Минобороны, с вечера 12 марта над российскими регионами были сбиты 77 дронов над Калужской, Брянской, Курской, Воронежской, Ростовской и Белгородской областями.

В Брянской области пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. В Ростовской, по словам главы региона Юрия Слюсаря, произошел пожар на промышленном объекте в хуторе Калининский, его потушили через несколько часов.

На этом фоне в аэропортах Калуги, Саратова и Волгограда вводили ограничения на полеты.

Крупнейшая атака беспилотников произошла в ночь на 11 марта, тогда над Россией сбили 337 дронов. В Подмосковье погибли три человека.

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Теги
Калужская область беспилотники дроны Владислав Шапша пожар
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