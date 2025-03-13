В Ростовской области произошел пожар на промышленном объекте из-за дрона

Силы ПВО Минобороны России в Ростовской области отразили атаку пяти беспилотников. Из-за падения одного из них в хуторе Калининский Шолоховского района загорелся промышленный объект. Об этом сообщил в телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Для тушения ландшафтного пожара на место выехали дежурные пожарные расчеты. По предварительным данным, пострадавших среди персонала объекта нет. Информация уточняется», — сообщил он.



Ростовская область неоднократно подвергается массированной атаке дронов. 9 марта средства ПВО отразили атаки дронов в Матвеево-Курганском, Тарасовском и Чертковском районах. Никто не пострадал.

В ночь на 11 марта 2025 года силы ПВО Минобороны России отразили и уничтожили 337 дронов над российскими регионами. Наиболее сильно пострадала Московская область: погибли трое мужчин, которые находились на парковке рядом с производственным комплексом компании «Мираторг» в Домодедово. Минздрав сообщал о почти 20 пострадавших. Раненые были в Видном, Раменском, Домодедово.