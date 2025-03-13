 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Ростовской области произошел пожар на промышленном объекте из-за дрона

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО Минобороны России в Ростовской области отразили атаку пяти беспилотников. Из-за падения одного из них в хуторе Калининский Шолоховского района загорелся промышленный объект. Об этом сообщил в телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Для тушения ландшафтного пожара на место выехали дежурные пожарные расчеты. По предварительным данным, пострадавших среди персонала объекта нет. Информация уточняется», — сообщил он.

Ростовская область неоднократно подвергается массированной атаке дронов. 9 марта средства ПВО отразили атаки дронов в Матвеево-Курганском, Тарасовском и Чертковском районах. Никто не пострадал.

Минобороны показало работу FPV-дронов в Судже. Видео
Политика

В ночь на 11 марта 2025 года силы ПВО Минобороны России отразили и уничтожили 337 дронов над российскими регионами. Наиболее сильно пострадала Московская область: погибли трое мужчин, которые находились на парковке рядом с производственным комплексом компании «Мираторг» в Домодедово. Минздрав сообщал о почти 20 пострадавших. Раненые были в Видном, Раменском, Домодедово.

Какие регионы России подверглись самой массированной атаке дронов. Карта
Политика

Читайте РБК в Telegram.

Визит Путина на командный пункт в Курской области. Видео

Доклад Герасимова Путину. Главное

Мирные переговоры: читайте самые свежие новости в Telegram-канале РБК

Трамп назвал дату переговоров между Россией и США

Массовая драка со стрельбой произошла в Ногинске

В Подмосковье задержан замглавы администрации Дубны

В 2025 году российские компании планируют повышать зарплаты персонала

«Национальные интересы России и США никогда не будут идентичны», — заявил Лавров

Контейнеровоз столкнулся с нефтяным танкером в Северном море

«Светофор» обжалует «неправомерные» действия Роспотребнадзора

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Ростовская область Юрий Слюсарь дроны атака
Материалы по теме
В трех районах Ростовской области отразили атаки дронов
Политика
Слюсарь сообщил о пожаре в Ростовской области из-за падения дрона
Политика
Слюсарь заявил об отраженных атаках БПЛА на два района Ростовской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 93,97 (+0,31) Инвестиции, 12 мар, 17:41 Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 86,62 (+0,05) Инвестиции, 12 мар, 17:41
В Ростовской области произошел пожар на промышленном объекте из-за дронаОбщество, 04:00
Соучредитель файлообменника The Pirate Bay погиб в авиакатастрофеОбщество, 03:42
В МЧС сообщили о найденных в Судже 100 людях из числа пропавших без вестиПолитика, 03:34
Франция назвала число стран, желающих обеспечивать мир на УкраинеПолитика, 03:07
В небе над Киевом заметили неопознанный объектПолитика, 02:41
США отложили пуск космического корабля Crew Dragon с россиянином на бортуТехнологии и медиа, 02:33
Эксперты рассказали, как военные смогли попасть внутрь газопроводаПолитика, 02:18
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Стали известны пары четвертьфинала Лиги чемпионовСпорт, 02:14
«Реал» по пенальти обыграл «Атлетико» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионовСпорт, 02:12
Алаудинов сообщил о потерях «Ахмата» при освобождении Курской областиПолитика, 02:05
ООН предупредила о множестве смертей без иностранной помощи от СШАОбщество, 01:30
Трамп не продлил лицензию Минфина на расчеты за энергоресурсы РоссииПолитика, 01:13
Синоптик предупредил о девятибалльном шторме в МосквеОбщество, 00:58
Трамп заявил о плюсах и минусах прекращения огня на Украине для РоссииПолитика, 00:34