Минобороны показало работу FPV-дронов в Судже. Видео
Минобороны опубликовало видео с работой операторов FPV-дронов в городе Судже в Курской области.
Специалисты, управляющие беспилотниками, поддерживают штурмовиков российской армии, уточнили в ведомстве.
«Дроноводы центра «Рубикон» работают по технике и живой силе ВСУ», — говорится в сообщении.
На кадрах видно, как БПЛА фиксирует местонахождение украинских военных.
FPV-дроны (First Person View) — это беспилотные летательные аппараты, оснащенные камерой и передающие видео в реальном времени на устройство пилота. Человек, управляющий дроном, видит на экране своего устройства изображение так, как будто он находится в кабине.
12 марта в Минобороны сообщили, что российские военные взяли под контроль пять населенных пунктов Курской области: Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный.
Поселения освободили подразделения группировки войск «Север». По данным ведомства, за минувшие сутки ВСУ потеряли более 260 военнослужащих, еще двое сдались в плен.
ВСУ вторглись в Курскую область в августе 2024-го, с тех пор там продолжаются бои. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что для прорыва позиций ВСУ российские военные воспользовались трубой магистрального газопровода в Суджанском районе, по которому раньше поставлялся газ в Европу.
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