 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны показало работу FPV-дронов в Судже. Видео

Минобороны показало видеокадры работы FPV-дронов в Судже
Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны показало работу FPV-дронов в Судже. Видео
Video

Минобороны опубликовало видео с работой операторов FPV-дронов в городе Судже в Курской области.

Специалисты, управляющие беспилотниками, поддерживают штурмовиков российской армии, уточнили в ведомстве.

«Дроноводы центра «Рубикон» работают по технике и живой силе ВСУ», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как БПЛА фиксирует местонахождение украинских военных.

FPV-дроны (First Person View) — это беспилотные летательные аппараты, оснащенные камерой и передающие видео в реальном времени на устройство пилота. Человек, управляющий дроном, видит на экране своего устройства изображение так, как будто он находится в кабине.

Кремль ответил на сообщения об освобождении Суджи в Курской области
Политика
Фото:ТАСС

12 марта в Минобороны сообщили, что российские военные взяли под контроль пять населенных пунктов Курской области: Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный.

Поселения освободили подразделения группировки войск «Север». По данным ведомства, за минувшие сутки ВСУ потеряли более 260 военнослужащих, еще двое сдались в плен.

ВСУ вторглись в Курскую область в августе 2024-го, с тех пор там продолжаются бои. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что для прорыва позиций ВСУ российские военные воспользовались трубой магистрального газопровода в Суджанском районе, по которому раньше поставлялся газ в Европу.

Читайте РБК в Telegram.

Украина готова к прекращению огня. Какие условия

Марко Рубио заявил, что США ожидают решение России по прекращению огня на Украине

Трамп назвал дату переговоров между Россией и США

Путин поручил проработать выделение участникам спецоперации гектара земли

Нарышкин созвонился с главой ЦРУ

В 2025 году российские компании планируют повышать зарплаты персонала

Саакашвили приговорили к 9 годам лишения свободы

«Национальные интересы России и США никогда не будут идентичны», — заявил Лавров

Кремль отложил набор в «школу губернаторов»

Собянин объявил о выплатах ветеранам и труженикам тыла к юбилею Победы

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Военная операция на Украине Курская область Суджа
Материалы по теме
Кремль ответил на сообщения об освобождении Суджи в Курской области
Политика
В Киеве уволили генерала, руководившего вторжением в Курскую область
Политика
Минобороны сообщило об освобождении 5 поселений в Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 12 марта
EUR ЦБ: 93,66 (-1,78) Инвестиции, 11 мар, 17:48 Курс доллара на 12 марта
USD ЦБ: 86,57 (-1,82) Инвестиции, 11 мар, 17:48
Китайские экспортеры пожаловались на изъятие товаров в РоссииПолитика, 15:53
Россельхознадзор выявил сальмонеллы в «Хинкали Ложкаревъ»Общество, 15:51
Рубио анонсировал обсуждение санкций ЕС при прекращении огня на УкраинеПолитика, 15:50
В Индии по запросу США задержали администратора криптобиржи GarantexОбщество, 15:47
Минобороны показало работу FPV-дронов в Судже. ВидеоПолитика, 15:40
Для журналистки Кеворковой запросили шесть лет за два постаПолитика, 15:38
ЦБ предложил разрешить ряду инвесторов покупать криптовалютуКрипто, 15:34
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
ФСБ задержала в Москве генерала транспортной полицииОбщество, 15:33
Минобороны пообещало выплатить задолженность раненому военномуПолитика, 15:28
Собянин сообщил о планах реставрации домов-памятников в Москве в 2025 г.Недвижимость, 15:21
11 отраслей, где применяются большие языковые моделиРБК и GigaChat, 15:20
СК назвал причину задержания директора нижегородского филиала РАНХиГСПолитика, 15:16
Свыше 40 участников массовой драки со стрельбой задержаны в НогинскеОбщество, 15:10
В Рособрнадзоре оценили идею увеличить время на выполнение заданий ЕГЭОбщество, 15:08