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Военная операция на Украине ,  
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В Воронежской области из-за атаки дронов загорелся объект инфраструктуры

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Объект инфраструктуры поврежден в результате падения дронана юге Воронежской области. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев. 

Изначально он сообщал, что повреждены два объекта инфрастурктуры, однако позже уточнил, что по одному информация не подтвердилась. На месте происшествия работают оперативные службы. Губернатор добавил, что при повреждении одного из объектов инфраструктуры начался пожар 

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Фото:Минобороны России / Global Look Press

С начала военной операции Воронежская область неоднократно подвергалась атакам беспилотников. По данным Минобороны России, накануне, 11 марта 2025 года, в регионе над территорией были сбиты 6 беспилотников.

Всего над территорией России за прошлую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 337 украинских дронов. В Подмосковье в результате атаки погибли трое мужчин.

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Теги
Воронежская область беспилотники Александр Гусев
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