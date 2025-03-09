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Военная операция на Украине ,  
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В трех районах Ростовской области отразили атаки дронов

Слюсарь: в трех районах Ростовской области ПВО отразила атаки дронов
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские средства ПВО ночью сбили беспилотники в трех районах Ростовской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

По его словам, воздушную атаку отразили в Матвеево-Курганском, Тарасовском и Чертковском районах. «По оперативным данным пострадавших нет», — написал губернатор.

Накануне вечером Слюсарь объявил об опасности атаки  беспилотников в Ростовской области. Из-за падения дрона в частном доме в селе Ряженое Матвеево-Курганского района произошел пожар. По словам главы региона, никто не пострадал, семью, проживающую в загоревшемся доме, и их соседей отселили.

Слюсарь сообщил о пожаре в Ростовской области из-за падения дрона
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Слюсарь регулярно сообщает о попытках атак украинских беспилотников на регион. В частности, в ночь на 8 марта российские военнослужащие отразили атаки дронов в Миллеровском и Чертковском районах.

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Теги
Юрий Слюсарь дроны ВСУ Ростовская область
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