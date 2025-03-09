В трех районах Ростовской области отразили атаки дронов

Российские средства ПВО ночью сбили беспилотники в трех районах Ростовской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

По его словам, воздушную атаку отразили в Матвеево-Курганском, Тарасовском и Чертковском районах. «По оперативным данным пострадавших нет», — написал губернатор.

Накануне вечером Слюсарь объявил об опасности атаки беспилотников в Ростовской области. Из-за падения дрона в частном доме в селе Ряженое Матвеево-Курганского района произошел пожар. По словам главы региона, никто не пострадал, семью, проживающую в загоревшемся доме, и их соседей отселили.

Слюсарь регулярно сообщает о попытках атак украинских беспилотников на регион. В частности, в ночь на 8 марта российские военнослужащие отразили атаки дронов в Миллеровском и Чертковском районах.