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Политика ,  
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Адвокат Стрелкова опроверг данные о самоубийстве экс-министра обороны ДНР

Игорь Стрелков (Гиркин)
Игорь Стрелков (Гиркин) (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Адвокат экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) Александр Молохов в разговоре с РБК опроверг сообщения о самоубийстве своего подзащитного.

«В час дня я был у него в колонии, он чувствовал себя отлично и собирался в баню, в два часа я заходил к начальнику колонии, поздравлял его с профессиональным праздником, все было спокойно», — рассказал он.

Опровержение также дали в УФСИН России по Кировской области, где информацию о смерти Стрелкова назвали фейком.

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Фото:Николо-Одрин женский монастырь / VK

Жена Стрелкова Мирослава Регинская подтвердила, что с ее мужем «все в порядке, насколько это возможно в условиях заключения». «Мой муж стойко переносил такие испытания, которые большинству и не снились. Он верующий человек и никогда не будет кончать жизнь самоубийством», — заявила она.

В феврале один за другим появились фейки о самоубийствах ряда российских губернаторов. Так, 20 февраля о распространении ложной информации такого рода предупредил глава Самарской области Вячеслав Федорищев. На следующий день опроверг сведения о своей смерти и губернатор Смоленской области Василий Анохин. Еще через три дня назвал фейком новость о своем самоубийстве глава Новгородской области Александр Дронов.

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