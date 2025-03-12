В Брянской епархии опровергли сведения о ДРГ в Николо-Одрином монастыре
Информация о работе в Карачевском Николо-Одрином женском монастыре украинской диверсионной группы (ДРГ), собиравшей и запускавшей дроны, не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе Брянской епархии.
«Подобная информация приобрела массовый характер распространения путем частной пересылки в мессенджерах, чем посеяла сомнение и недоверие в сердцах многих людей», — пояснили в монастыре.
Пресс-служба призвала прихожан не поддаваться на провокации и не пересылать друг другу фейки.
В августе 2024 года в Саратовской и Пензенской областях в соцсетях появилась информация о заходе на территорию регионов украинских ДРГ. Власти обеих областей опровергли данные об этом.
Саратовская и Пензенская области не находятся рядом с Украиной. От границ первого региона до соседнего государства около 450 км по прямой, от границ второго — около 1 тыс. км по прямой.
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