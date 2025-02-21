Глава Смоленской области Анохин опроверг сообщения о своей смерти

Анохин призвал жителей региона доверять информации из проверенных источников. За последние несколько недель это уже второй фейк с использованием личности смоленского губернатора

Василий Анохин (Фото: anohin67 / Telegram)

Губернатор Смоленской области Василий Анохин опроверг публикации о своей смерти, которые появились в телеграм-каналах.

«Уважаемые смоляне, я жив, здоров, сейчас нахожусь в рабочей поездке», — написал глава региона.

Анохин призвал подписчиков доверять проверенной информации из его официальных блогов в Telegram и во «ВКонтакте».

Новость о смерти Анохина также опровергла пресс-служба Центра управления регионом. ЦУР опубликовал скриншот из телеграм-канала с сообщением о смерти губернатора «в отделении реанимации после срочной госпитализации с острыми симптомами отравления». Судя по скриншоту, фейковую новость сопроводили кадром из выпуска новостей.

17 февраля злоумышленники создали несколько поддельных видеообращений от российских губернаторов, среди них был ролик с Анохиным. Видео злоумышленники выложили в якобы «новом телеграм-канале губернатора».

В ролике «глава области» сообщает о приостановке транспортировки нефти, а также производства нефтепродуктов на экспорт до конца марта 2025 года из-за атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). На аккаунт остаются подписанными более 500 человек.

Позднее Анохин в официальном телеграм-канале заявил, что злоумышленники решили добавить ему «популярности». По его словам, о поддельном аккаунте сообщили сотрудникам правоохранительных органов.