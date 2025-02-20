Самарский губернатор связал сообщения о своей смерти с атакой на НПЗ
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев предупредил жителей региона о фейковых новостях о его смерти. Видеообращение он опубликовал в своем телеграм-канале.
«Прочитал новость о том, что я умер, завершил жизнь самоубийством. Конечно же, это фейк, который недруги <...> распространяют в развитии вчерашнего мероприятия с нашим НПЗ. Не верьте! Не совершил, продолжаем работать», — сообщил Федорищев.
По данным «Самара.24», фейк появился в одном из популярных самарских пабликов, новость прислал один из читателей. Злоумышленники использовали искусственный интеллект и создали видеодипфейк, похожее на отрывок из программы «Вести» ГТРК, где ведущая сообщает о самоубийстве губернатора.
Накануне, 19 февраля, Сызранский нефтеперерабатывающий завод подвергся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Федорищева, никто не пострадал, «крупных повреждений» тоже не было.
Сызранский НПЗ входит в состав самарской группы нефтеперерабатывающих заводов «Роснефти». Завод перерабатывает западносибирскую нефть, нефть оренбургских месторождений, а также нефть, добываемую в Самарской области. Проектная мощность объекта — 8,5 млн т нефти в год.
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