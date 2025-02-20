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Военная операция на Украине ,  
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Самарский губернатор связал сообщения о своей смерти с атакой на НПЗ

Сюжет
Военная операция на Украине

Самарский губернатор связал сообщения о своей смерти с атакой на НПЗ
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев предупредил жителей региона о фейковых новостях о его смерти. Видеообращение он опубликовал в своем телеграм-канале.

«Прочитал новость о том, что я умер, завершил жизнь самоубийством. Конечно же, это фейк, который недруги <...> распространяют в развитии вчерашнего мероприятия с нашим НПЗ. Не верьте! Не совершил, продолжаем работать», — сообщил Федорищев.

По данным «Самара.24», фейк появился в одном из популярных самарских пабликов, новость прислал один из читателей. Злоумышленники использовали искусственный интеллект и создали видеодипфейк, похожее на отрывок из программы «Вести» ГТРК, где ведущая сообщает о самоубийстве губернатора.

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Накануне, 19 февраля, Сызранский нефтеперерабатывающий завод подвергся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Федорищева, никто не пострадал, «крупных повреждений» тоже не было.

Сызранский НПЗ входит в состав самарской группы нефтеперерабатывающих заводов «Роснефти». Завод перерабатывает западносибирскую нефть, нефть оренбургских месторождений, а также нефть, добываемую в Самарской области. Проектная мощность объекта — 8,5 млн т нефти в год.

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Вячеслав Федорищев

политик, губернатор Самарской области
14 июля 1989 года
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