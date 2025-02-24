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В Новгородской области опровергли сообщение о смерти и.о. главы региона

Александр Дронов
Александр Дронов (Фото: Александр Дронов / VK)

Информация о самоубийстве исполняющего обязанности главы Новгородской области Александра Дронова не соответствует действительности, сообщил руководитель пресс-службы губернатора Николай Шестаков в своем телеграм-канале.

«Это абсолютная ложь и вранье. Александр Валентинович находится на рабочем месте, с ним все в порядке», — говорится в публикации.

Шестаков приложил к посту скриншот телеграм-канала «Великий Новгород — Свободный информационный», который распространил информацию, что и.о. главы региона якобы выбросился из окна.

Администраторы канала извинились и удалили пост. «Лично приносим извинения Александру Дронову», — написали в группе. Сам Дронов также сообщил, что он «жив и здоров».

И.о. губернатора Новгородской области стал первый замглавы региона
Политика
Александр Дронов

Дронов был первым заместителем бывшего главы Новгородской области Андрея Никитина. После его отставки в начале февраля Дронов стал исполняющим обязанности губернатора. Уход Никитина с должности связан с переходом на другую работу — на пост заместителя министра транспорта России.

Дронову 45 лет. В 2002 году он окончил Московский автомобильно-дорожный институт, в 2006 году — Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации. В правительство Новгородской области он пришел в апреле 2017 года, первым заместителем губернатора стал в январе 2020 года.

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