В Новгородской области опровергли сообщение о смерти и.о. главы региона
Информация о самоубийстве исполняющего обязанности главы Новгородской области Александра Дронова не соответствует действительности, сообщил руководитель пресс-службы губернатора Николай Шестаков в своем телеграм-канале.
«Это абсолютная ложь и вранье. Александр Валентинович находится на рабочем месте, с ним все в порядке», — говорится в публикации.
Шестаков приложил к посту скриншот телеграм-канала «Великий Новгород — Свободный информационный», который распространил информацию, что и.о. главы региона якобы выбросился из окна.
Администраторы канала извинились и удалили пост. «Лично приносим извинения Александру Дронову», — написали в группе. Сам Дронов также сообщил, что он «жив и здоров».
Дронов был первым заместителем бывшего главы Новгородской области Андрея Никитина. После его отставки в начале февраля Дронов стал исполняющим обязанности губернатора. Уход Никитина с должности связан с переходом на другую работу — на пост заместителя министра транспорта России.
Дронову 45 лет. В 2002 году он окончил Московский автомобильно-дорожный институт, в 2006 году — Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации. В правительство Новгородской области он пришел в апреле 2017 года, первым заместителем губернатора стал в январе 2020 года.
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