Рубио: если Россия откажется от перемирия, это многое скажет США о целях Москвы

Рубио объяснил роль ответа России на перемирие во взгляде США на Москву

Марко Рубио (Фото: Saul Loeb / Reuters)

Если Россия откажется от предложения о перемирии на Украине, то это «многое» скажет США о «целях и образе мышления» России. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, передает Reuters.

В среду, 12 марта, Соединенные Штаты должны связаться с Россией по поводу соглашения с Украиной о 30-дневном прекращении огня.

«Мы все с нетерпением ждем ответа России <...>. Если они скажут «нет», это многое расскажет нам об их целях и образе мышления», — пояснил политик.

Он не уточнил, какова будет реакция США в таком случае. По его словам, Соединенные штаты «настоятельно призывают» Россию рассмотреть возможность прекращения всех боевых действий.

Накануне, 11 марта, США и Украина провели переговоры в Саудовской Аравии. По итогам встречи Украина выразила готовность к прекращению огня на 30 дней, если на такой же шаг согласится Россия. В обмен на это Соединенные Штаты пообещали украинской стороне возобновить военную помощь, на следующий день США выполнили эту договоренность.

12 марта Россия заявила, что ждет от американской стороны подробностей предложения о перемирии. В Кремле внимательно изучают заявления по итогам переговоров США и Украины, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.