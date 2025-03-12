Рубио объяснил роль ответа России на перемирие во взгляде США на Москву
Если Россия откажется от предложения о перемирии на Украине, то это «многое» скажет США о «целях и образе мышления» России. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, передает Reuters.
В среду, 12 марта, Соединенные Штаты должны связаться с Россией по поводу соглашения с Украиной о 30-дневном прекращении огня.
«Мы все с нетерпением ждем ответа России <...>. Если они скажут «нет», это многое расскажет нам об их целях и образе мышления», — пояснил политик.
Он не уточнил, какова будет реакция США в таком случае. По его словам, Соединенные штаты «настоятельно призывают» Россию рассмотреть возможность прекращения всех боевых действий.
Накануне, 11 марта, США и Украина провели переговоры в Саудовской Аравии. По итогам встречи Украина выразила готовность к прекращению огня на 30 дней, если на такой же шаг согласится Россия. В обмен на это Соединенные Штаты пообещали украинской стороне возобновить военную помощь, на следующий день США выполнили эту договоренность.
12 марта Россия заявила, что ждет от американской стороны подробностей предложения о перемирии. В Кремле внимательно изучают заявления по итогам переговоров США и Украины, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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