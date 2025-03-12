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Военная операция на Украине ,  
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Габбард сообщила о возобновлении обмена разведданными с Украиной

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Военная операция на Украине
Тулси Габбард
Тулси Габбард (Фото: Steven Ferdman / Getty Images)

Глава Национальной разведки США Тулси Габбард сообщила о возобновлении обмена разведывательными данными с Украиной. Об этом она написала в соцсети X.

«По указанию президента [Дональда Трампа] пауза в обмене разведданными с Украиной закончилась», — говорится в сообщении.

11 марта в Джидде (Саудовская Аравия) прошли переговоры делегаций США и Украины. После их окончания глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем телеграм-канале привел совместное заявление американской и украинской сторон. В нем сказано, что Украина согласна немедленно ввести 30-дневный режим прекращения огня, «который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при принятии и одновременном выполнении Российской Федерацией».

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Также в заявлении указано, что Вашингтон немедленно возобновит обмен разведданными и предоставление Киеву военной помощи.

Сообщения о том, что США прекратили обмен разведданными с Украиной, появились 5 марта, при этом тогда отмечалось, что Вашингтон продолжает передавать информацию о России и Украине Лондону и другим ближайшим союзникам. Источники CNN 7 марта сообщили, что США продолжают предоставлять ВСУ разведданные для обороны, однако обмен информацией, которая может использоваться для наступательных действий, они сократили.

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Теги
Тулси Габбард разведывательные данные США Украина Россия Владимир Зеленский Андрей Ермак Джидда Военная операция на Украине
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