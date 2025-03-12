Габбард сообщила о возобновлении обмена разведданными с Украиной

Тулси Габбард (Фото: Steven Ferdman / Getty Images)

Глава Национальной разведки США Тулси Габбард сообщила о возобновлении обмена разведывательными данными с Украиной. Об этом она написала в соцсети X.

«По указанию президента [Дональда Трампа] пауза в обмене разведданными с Украиной закончилась», — говорится в сообщении.



11 марта в Джидде (Саудовская Аравия) прошли переговоры делегаций США и Украины. После их окончания глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем телеграм-канале привел совместное заявление американской и украинской сторон. В нем сказано, что Украина согласна немедленно ввести 30-дневный режим прекращения огня, «который может быть продлен по взаимному согласию сторон, при принятии и одновременном выполнении Российской Федерацией».



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