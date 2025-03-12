Мошенники начали использовать в своих схемах самозапрет на кредиты

Мошенники используют недавно заработавший самозапрет на кредиты для обмана граждан, сообщили «Известиям» в Ассоциации развития финграмотности.

По данным организации, злоумышленники звонят людям от имени сотрудников «Госуслуг» и пытаются убедить граждан, что запрет установлен неверно. После этого они предлагают перейти по фишинговой ссылке, по которой человек попадает на сайт, имитирующий «Госуслуги», вводит свои данные для входа, и они попадают к мошенникам.

Фишинг (англ. fishing — «рыбная ловля») — интернет-афера, целью которой является кража личных данных пользователей, таких как пароли, номера карт и банковских счетов. Мошенники создают подставные сайты, имитирующие страницы известных компаний, надеясь, что пользователи не заметят подделки и введут свои данные.

Там добавили, что по фишинговой ссылке на телефон потерпевшего также может загрузиться вирус, который будет считывать СМС, в том числе коды для входа на «Госуслуги» или в интернет-банк.

С 1 марта начал действовать закон, позволяющий гражданам установить самозапрет на выдачу кредитов. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо подать заявление через «Госуслуги» или обратиться в МФЦ. В нем человек указывает личные данные и определяет параметры запрета. По данным на 11 марта, услугой воспользовались более 5 млн россиян.

Ранее в МВД сообщили, что в интернете появился мошеннический ресурс, имитирующий проверку сайта антивирусом «Касперский».